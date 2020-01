Kom til IT-café på Kulturium Bibliotek i Ishøj

Oplever du nogle gange, at det kan være lidt svært og udfordrende at have med IT at gøre? Så kunne et besøg i Kulturium Biblioteks IT- café være en overvejelse værd Udgangspunktet for cafeen er at gøre det nemmere at bruge IT i dagligdagen.