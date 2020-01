Vær med til at synge dig igennem Beatles? store bagkatalog til sing along-gudstjenesten i Solrød Strandkirke den 15. januar.

Kom til Beatles sing along-gudstjeneste

Sydkysten - 09. januar 2020

Vær med, når Solrød Strandkirke for første gang åbner dørene for en sing along-gudstjeneste onsdag den 15. janauar klokken 19.

Præst Carsten Mølgaard Hansen står for gudstjenesten den 15. janauar, og dirigent Peter Bernhard og pianist Kasper Daugaard fra gospelkoret Joyful Noise fører dig gennem 11 af Beatles' største hits.

Ifølge Carsten Mølgaard Hansen var Beatles det oplagte valg for den nye aktivitet i kirken.

- Beatles var et fantastisk band med en bred appel, og alle kan stort set synge med på deres sange. Derudover er det i år 50 år siden, at bandet gik i opløsning, så på en måde markerer gudstjenesten, hvordan musikken stadig holder i dag. Den høres stadig ude i hjemmene, og nu bruger vi den også i kirken. Sangene præsenteres i forhold til det kristne budskab, så det kan give nogle gode refleksioner med hjem, mener Carsten Mølgaard Hansen, der lover en fantastisk stemning og et godt sangfællesskab til de - forhåbentligt mange - der møder op den 15. januar.

Inspirationen til sing along-gudstjenesten i Solrød Strandkirke kommer fra de mange natkirker rundt om i Danmark, som i flere år har haft sing along-gudstjenester eller fællessangsgudstjenester, som de også kaldes.

- Hvert år har vi i Solrød Strandkirke en kæmpe succes med "Rundt om et flygel" den 23. december, hvor flere hundrede mennesker synger kendte julesalmer sammen. Den slags oplevelser vil vi gerne tilbyde nogle flere af. Da vi hørte, at folk fra vores sogn tager til København for at deltage i f.eks. Helligåndskirkens fællessangsgudstjenester, tænkte vi, at det måtte vi også kaste os over, fortæller Carsten Mølgaard Hansen.

Når du er færdig med at skråle med på "Let It Be" og 10 andre kendte Beatlesmelodier, kan du fugte halsen med et glas øl eller vin i våbenhuset og fortælle, hvad du synes om den nye aktivitet i Solrød Strandkirke.

- Jeg håber, at folk vil være med til at evaluere gudstjenesten og komme med forslag til, hvilke andre typer sing alonggudstjenester vi bør stable på benene. Det er et forsøg fra vores side, men hvis folk kan lide det, tror jeg godt, vi kan love, at det kommer igen, slutter Carsten Mølgaard Hansen.