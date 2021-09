Kokken og smørrebrødsjomfruen har sat kursen for forsamlingshuset

Se billedserie Winie og Johnni nyder arbejdet i forsamlingshuset og har tegnet kontrakt til 2028. Foto: Helle Midskov

Sydkysten - 28. september 2021 kl. 12:59 Af Helle Midskov

Winie Jensen og Johnni Hansen fejrer 20-års jubilæum som forpagtere af Jersie Forsamlingshus fredag den 1. oktober.

Det var slet ikke meningen, at kokken og smørrebrødsjomfruen skulle skifte deres gode job ud med den noget mere usikre tilværelse som forpagtere af Jersie Forsamlingshus, men en velmenende nabo til ægteparret, Winie Jensen og Johnni Hansen, mente, de kom for lidt ud og trængte til at blive lidt mere kulturelle. Så Winie og Johnni endte for 20 år siden til en generalforsamling i Køge Bugt Kunstforening, som blev holdt i Jersie Forsamlingshus.

- Med to job i restaurationsbranchen med skæve arbejdstider var det svært at finde tid til at gå i byen i hverdagen. I dag må vi bare sige, at vi er dybt taknemmelige over, at vi blev hevet med den aften, hvor vi fandt ud af, at den daværende forpagter var på vej ud. Vi grinede og sagde for sjov til hinanden, at den måtte vi da søge. Vi var egentlig begge mætte af det, som vi arbejdede med og klar til at prøve noget andet, men derfra er der alligevel et stykke fra at smide det faste job over bord, forklarer Johnni Hansen.

Frem til 2028

Winie og Johnni måtte bogstavlig talt begynde helt fra bunden og havde ikke en gang nogen omsætningstal at forholde sig til.

- Vi var klar over, at det nu var op til os sammen at sætte kursen for Jersie Forsamlingshus, og det håber vi at fortsætte med frem til 2028, som vi indtil videre har tegnet os for, siger Johnni Hansen, og Winie nikker.

Det var nyt for de to at stå som forpagtere af forsamlingshuset sammen, men de skulle ikke ud i den øvelse, at de som ægtepar skulle prøve at arbejde sammen. Det havde de gjort i årevis i Bella Center, og det var dér, at de fandt ud af, at der var meget mere mellem dem end at være gode kolleger. De flyttede sammen i Solrød i 1987 og blev gift i 1989.

- Jeg har arbejdet som smørrebrødsjomfru og smørrebrødschef samme sted. Johnni arbejdede også først som kok og sidenhen med et større ansvarsområde. Fra Bella Center var vi omkring henholdsvis Restaurant God Mad på Frederiksberg og køkkenet på Rigshospitalet, forklarer Winie.

Så fagligt var de begge godt rustet til opgaven i Jersie, og de har også været vant til at stå med mad til mange gæster.

- Det har indtil videre været en fantastisk rejse for os at være sammen om forsamlingshuset. Vi hjælper hinanden og er gode til at mærke, hvis den ene har brug for at snakke eller er ked af det, så går vi en tur med hunden, fortæller Winie, og Johnni supplerer.

- Vi er fortsat kun os to, og vi nyder det. Så har vi et meget dygtigt serveringspersonale, som kommer ind og hjælper til festerne, ellers så klarer vi indkøb, madlavning, borddekorationer, kundemøder, regnskab og meget mere. Vi er ikke nervøse for, at vi ikke når i mål med de mange opgaver dagligt. men vi er bevidste om, at vi har travlt, forklarer Johnni.

Alt udsolgt

Forsamlingshuset danner årligt den hyggelige ramme om 100 til 120 fester, derudover er der møder og 10 til 15 koncerter om året. Så der er nok at se til. Parret leverer også mad ud af huset,

Ægteparret beskriver det, de serverer i Jersie Forsamlingshus og ud af huset, som god veltillavet mad.

- Der er et menukort, som gæsterne kan vælge fra eller selv komme med forslag. Hvert år den 1. februar så justerer vi vores menukort, og det plejer at betyde, at vi holder fast i 80 procent, og vi ændrer på 20 procent, siger Johnni Hansen.

Kunderne må kunne lide det, som ægteparret serverer og rammerne, for forsamlingshuset kan melde alt udsolgt resten af året og alle lørdage frem til oktober 2022 er booket med fester.

- Folk har brug for at feste og snakke sammen, nu hvor der er åbnet igen i forhold til corona restriktionerne. Mange har desværre også været nødt til at skubbe deres fester. Vi skal denne aften holde en 75-års fødselsdag, som er blevet rykket tre gange, fortæller Johnni.

Corona var også en udfordring for forsamlingshuset og parret, men Winie og Johnni gjorde under corona, som de plejer at gøre, når de er på arbejde.

- Vi lavede en plan for, hvad vi skulle nå. Det var så bare ikke kun i forsamlingshuset, men det var også hjemme og i vores sommerhus. Så der er blevet malet og ordnet, fortæller Winie.

Populære koncerter

Når det kommer til det kulturelle, så har parret taget revanche i forhold til ikke at være nok kulturelle.

De arrangerer musikarrangementer og sådan har det været lige siden den første koncert i 2002, hvor Paul Harrison Jazzband spillede for 200 i forsamlingshuset til et julefrokostarrangement.

- Det var en succes, som vi har holdt fast i. Vi kan også fortælle, at på programmet for den kommende musiksæson er blandt andre kendte navne som Lis Sørensen, Kandis, På Slaget 12, Anne-Dorte Michelsen, Maria Bramsen, Michael Falch, remser Johnni Hansen op.

Godt samarbejde

Parret har også roser til bestyrelsen for forsamlingshuset.

- Vi har alle dage haft et godt samarbejde med alle i bestyrelsen, Vi har også med den store succes haft mulighed for at bidrage til, at forsamlingshuset fortsat er i en god stand, fortæller Johnni.

Parret fejrer jubilæet med åbent hus i Jersie Forsamlingshus fredag den 1. oktober fra klokken 16 til 19.