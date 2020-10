Kørte trods forbud

ISHØJ: Fredag den 23. oktober kl. 23.40 standsede en sen aftenpatrulje en bilist på Torslundevej. Føreren, en 22-årig kvinde fra Albertslund, kunne ikke fremvise kørekort, for hun havde fået et forbud netop mod at køre bil. Hun blev derfor sigtet for kørsel uden førerret, hvilket udløser en bøde på 7.000 kr. i førstegangstilfælde.