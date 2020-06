Kørte påvirket af kokain og hash

Onsdag den 10. juni kl 23.45 blev en af politiets patruljer opmærksom på en billist på Vallensbæk Torvevej. Da de holdt billisten ind, blev det konstateret, at vedkommende kørte uden at være indehaver af et kørekort. Samtidig valgte patruljen at tjekke bilisten for narko ved hjælp af narkometer. Dette vise udslag for kokain og hash, hvilket billisten blev sigtet for. Han erkendte i øjeblikket.