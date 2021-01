Kørte på ren energidrik: Skal betale 260.000

Arkivfoto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Sydkysten - 21. januar 2021

GREVE: Retten i Roskilde har idømt en chauffør og tysk vognmand en samlet bøde på 265.400 kroner for overtrædelse af køre- og hviletiderne.

Da Politiet 27. februar 2020 standsede lastvognen lød bøden på en halv million kroner for de 28 overtrædelser, man dengang havde noteret, da de standsede lastbilen, hvorefter det væltede ud med tomme Red Bull-dåser. Chaufføren havde overtrådt køre- hviletidsbestemmelserne i en voldsom grad, at energidrik i rå mængder var nødvendigt:

Chaufføren fortsatte næsten dagligt sin kørsel, efter han var løbet tør for køretid. Chaufføren tog herefter sit førerkort ud og fortsatte sin kørsel uden at registrere det. Køre- og hviletidsbestemmelserne siger, at man ikke må køre længere end 4,5 time uden hvil, men her havde tyskeren altså kørt mere end 10 timer i streg. Chaufføren havde udover de lange kørsler uden pause også kørt både 16 og 22 timer uden at tage de lange sove-hvil, som også er et lovkrav.

Politiet udtalte dengang, at de sjældent havde set noget lignende.

Foruden bøde, fremgår det af dommen at chaufføren skal frakendes førerretten til tunge køretøjer de næste seks måneder, forklarer specialanklager John Catre Nielsen.

Mister retten til kørsel - Jeg er overordnet tilfreds med dommen, og retten kendte chaufføren skyldig i 26 forhold, mens vognmanden blev kendt skyldig i 27 forhold. Foruden bøden frakendes chaufføren også retten til at føre lille og stor lastbil med og uden stort påhængskøretøj, lille og stor bus med og uden stort påhængskøretøj og almindelig bil med stort påhængskøretøj i Danmark de næste seks måneder, forklarer John Catre Nielsen.

Ifølge politikommissær Henrik Fobian, der er leder af Tungvognscenter Øst ved Midt- og Vestsjællands Politi, er de her sager så komplicerede, så betjentenes efterforskninger er utrolig vigtige.

- Vores betjente bruger ikke kun tid på at standse tunge køretøjer på vejene og kontrollere dem. I denne her sag har vi brugt betjentenes faglighed til at efterforske de mange forhold. Det er ikke helt ukompliceret, når en chauffør har overtrådt køre-og hviletidsreglerne og samtidig i lange perioder har kørt uden førerkort i takografen, så vi ikke med sikkerhed kan sige, hvem der har siddet bag rattet på alle turene, siger Henrik Fobian.

Det var frygt for store ulykker, der fik politiet til at gå i pressen med historien, da chaufføren blev standset:

- Han kører et tungt køretøj, og skrækscenariet er, at han kommer kørende og overser en kø. I en 56 tons tung lastbil, så kræver det noget, før den stopper. Og dem, der sidder i køen, har ingen chance for at undvige. Det er derfor vi offentliggør den her. Den er simpelthen for fræk, lød det dengang fra Henrik Fobian.