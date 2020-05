Kørte over for rødt: To sigtet i sagen

Tirsdag klokken 19.00 ville færdselspolitiet, der kørte patrulje i en patruljebil med videoudstyr, standse en bilist, der kørte ad Køge Bugt Motorvejen. Bilisten kørte fra motorvejen mod lyskrydset ved Mosede Landevej, men fortsatte trods rødt lys i lyskrydset ud på Mosede Landevej. Der skete dog ikke noget uheld, og af patruljebilens video fremgik det, at bilisten var ca. 150 meter fra stoplinjen, da lyssignalet skiftede til rødt. Bilisten viste sig at være en 20-årig mand fra Brønshøj, som i forvejen var frakendt kørekortet. Han blev derfor sigtet for de to overtrædelser af færdselsloven, og bilejeren - en 40-årig mand fra Greve - blev efterfølgende sigtet for at have overladt føringen af bilen til en person uden kørekort. Begge kan nu forvente at høre nærmere fra politiet, når sagerne er blevet afgjort.