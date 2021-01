Kørte bil med hash og kokain i blodet

Tirsdag klokken 17.56 standsede en patrulje en 20-årig mand fra Ishøj på Tåstrupvej ud for Vestre Grænsevej, hvor han kørte i en personbil, om han ikke havde generhvervet førerretten efter en tidligere frakendelse. Den 20-årige var desuden påvirket af euforiserende stoffer, og en test med narkometeret viste, at han var positiv for kokain og hash. Han blev sigtet, anholdt og taget med til en blodprøveudtagelse, hvorefter han blev løsladt. Når resultatet af blodprøveanalysen kommer, vil han høre mere fra politiet i sagen.