Køge Bugt-banen bliver gjort klar til nye digitale signalers-tog

På S-banen mellem Sydhavn og Køge har Banedanmark siden oktober sidste år været i fuld gang med at gøre strækningen klar til det nye digitale signalsystem, CBTC. En stor del af installationsarbejdet kræver fri adgang til sporet. Derfor er det nødvendigt at spærre for togtrafikken i enkelte weekender.

- Vi har planlagt vores arbejde med installationen af det nye signalsystem, så det forstyrrer trafikken mindst muligt. Vi arbejder derfor enten i aften- og nattetimerne på hverdage eller i weekender, så det ikke går ud over pendlerne. Vi har selvfølgelig forståelse for, at det er til gene for de passagerer, som vil blive påvirket af arbejdet på strækningen. Derfor gør vi også vores bedste for at sikre, at trafikken bliver påvirket mindst muligt, siger Thilde Restofte Pedersen, direktør for Signalprogrammet i Banedanmark.