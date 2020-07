Send til din ven. X Artiklen: Køb lykkepose fra din lokale Netto og undgå madspild Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Køb lykkepose fra din lokale Netto og undgå madspild

Sydkysten - 12. juli 2020 kl. 18:32 Af Emil Abkjær Kristensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Netto har siden 2016 arbejdet dedikeret med at mindske sit madspild og har forpligtet sig til en halvering inden 2030. Nyeste tiltag er et samarbejde med Too Good To Go, som via en app giver kunderne mulighed for at købe lykkeposer med overskudsmad, som ellers vil blive kasseret.

Netto har de seneste uger testet konceptet med stor succes og er nu klar til at introducere Too Good To Go-lykkeposerne i samtlige 519 danske Netto-butikker.

Borgerne i på Sydkysten får dermed mulighed for at få fingrene i fem forskellige slags lykkeposer med overskudsvarer: En 'frugt og grønt'-pose, en 'mejeri, kød, køl'-pose, en grab 'n' go-pose og en pose med spotvarer inden for fødevarekategorien. Derudover vil der i Netto-butikker med friskt brød blive udbudt en brødpose.

Michael Tilsted, der er driftsdirektør i Netto, glæder sig meget til at tage kampen mod madspild op sammen med borgerne i Greve kommune.

Mad skal spises og ikke smides ud - det er alle enige om. Men alligevel kan vi ikke helt undgå at stå tilbage med nogle varer, som måske er ved at udløbe i holdbarhed eller har en lille skade på emballagen, som gør, at den ikke kan sælges i butikken. Og det er netop de varer, som alle nu får glæde af i lykkeposerne fra Too Good To Go i alle vores Netto-butikker. Forhåbentlig til stor glæde for danskerne, der kan få nogle rigtig gode varer til en god pris, og til glæde for vores fælles klima, siger han.

Vil man have fingrene i en lykkepose skal man downloade Too Good To Go-appen og søg på din by, så vil alle Netto-butikker i området poppe op, og du kan købe en af de fire Netto-posevarianter. Herefter henvender man sig til en Netto-ansat i den konkrete butik og viser kvitteringen via appen. Så får du udleveret din pose direkte i butikken.