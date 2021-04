Kø på motorvej: Varevogn har tabt sin kasse

Københavns Vestegns Politi oplyser, at der er tale om et solouheld, hvor føreren efter alt at dømme har forsøgt at undvige et eller andet, hvorefter man har påkørt autoværnet, hvor varekassen så er faldet af. Uheldet skete omkring klokken 9 og politiet fik anmeldelsen klokken 09.05, og klokken 9.55 afventede politiet, at en kran ankom til stedet for at løfte kassen væk.