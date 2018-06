Se billedserie Eigil og Astrid kan grundlovsdag fejre, at de har været gift i 70 år. Foto: Helle Midskov

Kniplingerne, kronprinsessen og kærligheden: Astrid og Eigil fejrer snart jernbryllup

Grundlovsdag tirsdag den 5. juni kan Astrid Hansen, 89 år, og Eigil Elton Hansen, 93 år, Charlotte Amalies Kvarter 5, Jersie Strand, fejre, at de har været gift i 70 år og dermed har jernbryllup.

Eigil Elton Hansen er ikke i tvivl om, hvorfor han og Astrid kan se tilbage på et langt, godt og lykkeligt ægteskab.

- Man skal bare prøve at blive enige, give plads til hinanden og være aktive, så er det ikke nogen sag, fortæller Eigil Elton Hansen om opskriften på, at han og Astrid har haft 70 dejlige år sammen. Og den opskrift følger de fortsat. Hver torsdag er de på Daghjemmet i Solrød Aktivitetscenter, hvor de spiller banko og tager del i de andre aktiviteter for at komme ud og snakke med nogle andre ældre.

I disse dage, hvor der har været vist mange tv-programmer og skrevet en del om de kongelige i forbindelse med kronprins Frederiks 50-års fødselsdag, følger parret ekstra med på tv og i aviserne, da Astrid flere gange har givet særlige gaver til de kongelige.

Lommetørklæde til kronprinsessen Da Mary den 14. maj 2004 blev viet til kronprins Frederik i Københavns Domkirke og dermed blev kronprinsesse, så seerne hende flere gange tage et utrolig flot bryllupslommetørklæde frem - også ved aftenens bryllupsmiddag, når der skulle knibes en tåre.

- Lommetørklædet blev brugt meget flittigt, da kronprins Fredrik holdt tale for Mary, husker Astrid og Eigil.

Det er Astrid, som har brugt 800 arbejdstimer på at rekonstruere, tegne op, kniple og montere lommetørklædet. At det blev værdsat af kronprinsessen, var der ingen tvivl om, for få dage efter, at det var afleveret, ringede en royal lakaj på døren for at aflevere en flot buket blomster med en stor tak fra kronprinsessen.

Og der var naturligvis tale om en Tønder-knipling, for Astrid regnes for en af de største kendere af Tønder-kniplinger, og hun havde da også i 2004 en retrospektiv udstilling på Tønder Museum. Og i forbindelse med Køges 800-års byjubilæum kniplede Astrid også to små servietter, som blev givet til dronning Margrethe.

Mødtes til folkedans Astrid stammer fra Strøby, hvor hun allerede fra barnsben af begyndte at kniple. Efter skolegangen kom hun ud at tjene på en stor gård i Bjælkerup.

Eigil, der er opvokset i Sierslev på Stevns og var på flere gårde som karl, indtil han fik kontroluddannelse til at analysere mælk på gårdene. Eigil var meget glad for at danse, og han underviste i folkedans. Han var i perioden 1960 til 1966 formand for Køge Folkedanserforening, og i 1978 blev han og Astrid udnævnt til æresmedlemmer af foreningen.

Eigil fortæller, at det var til folkedans, at han fik øjnene op for Astrid.

- Jeg kostede rundt med dem og skulle bruge en til at vise dansene med, fortæller Eigil om mødet med Astrid.

Selv om det måske ikke var kærlighed ved første blik, så mindes Astrid, at hun blev sur, da han en dag valgte en anden end hende til at vise dansene sammen med, så lidt amoriner må der have været i luften. Senere blev idyllen mellem de to dog genoprettet, da hun fik at vide, at den anden, som Eigil viste dansene sammen med, var Eigils søster.

Halvandet år efter blev Astrid og Eigil viet, og de flyttede til Strøby. Eigil blev ansat som laborant på Junckers Savværk i Køge, hvor han arbejdede frem til 1976, hvor han skiftede til Kemisk Værk Køge, hvor han sluttede i 1984. I 1956 flyttede parret til Køge, hvor de boede frem til 2002, hvor de flyttede til seniorrækkehuset i Jersie.

Kniplelærer Astrid startede Strøby Husflidsforening og gik hjemme og passede børn og havde ind i mellem lidt rengøringsarbejde - tre børn, alle piger, og de er senere bleve beriget med seks børnebørn og ni oldebørn. Parret oplevede den sorg, at de for nogle år siden mistede deres ældste datter.

Astrid blev meget naturligt uddannet som exam. kniplelærer og var fra 1985 til 2001 indehaver af "Kniplestuen" i Køge, og både hun og familien blev kendte ansigter, da de i mange år demonstrerede kniplinger på Køge Torv. Efter sin afgang fra arbejdsmarkedet helligede Eigil sig arbejdet med at hjælpe sin hustru i hendes forretning og i arbejdet med at farvelægge arbejdstegninger og prikke prikkebreve til hendes kunder og tage imod ordrer, når Astrid var ude at undervise. Han brugte også meget tid på at fotografere kniplinger, som skulle rekonstrueres, og en lang række af de arbejder, som Astrid har lavet. I dag kan Astrid desværre ikke kniple mere, men interessen for kniplinger er intakt. Hun følger udviklingen og øser gerne af sin viden.

- Det var nogle dejlige år, hvor vi arbejdede sammen i Astrids virksomhed, smiler Eigil og fortsætter:

- Vi har også givet interessen videre til vores nærmeste familie, og den sommer vores børnebørn fyldte syv år, der lærte vi dem at kniple. I dag er det dog mest Karna, vores yngste datter, og hendes to børn, der har fastholdt interessen for at kniple.

Eigil lagde også mange kræfter i Foreningen Norden i Køge, hvor han var kasserer fra 1979 til 2001, og i 2001 blev han udnævnt til æresmedlem og fik samtidig overrakt Foreningen Nordens første æresmedlemsdiplom.

I hjemmet i Charlotte Amalies Kvarter 5 klarer de sig med lidt hjemmehjælp, og den yngste datter, Karna, kommer fast hver onsdag og klarer de praktiske ting sammen med parret. I det daglige er det Eigil, der tager sig af de huslige pligter.

Jernbrylluppet fejres grundlovsdag tirsdag den 5. juni med åbent hus fra 9:30 til 13 i Fælleshuset i Victorias Kvarter.