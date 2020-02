Klumme: Ungdommen er langt bedre end sit rygte

Hver dag møder jeg motiverede og kloge elever, som kæmper for at dygtiggøre sig. Det er selvfølgelig en sammensat flok. Nogle kan i perioder være udfordrede. Men også de har ret til uddannelse, og dem hjælper vi i den udstrækning, det lader sig gøre. Den ordblinde samarbejder med læsevejlederen om at nå et godt resultat, ældre elever tilbyder sig frivilligt som mentorer for nye elever, der i en overgang har brug for hjælp. Langt de fleste klør på for at afslutte med så god en studentereksamen som overhovedet muligt.

Samtidig passer de deres skole og når et højt niveau efter eksamen. Elevernes eksamensgennemsnit har igennem de seneste mange år udvist en støt stigende tendens og ligget over landsgennemsnittet. Det skyldes ikke mindst et dygtigt lærerkorps, som vil eleverne, og med stor seriøsitet bedriver gedigen undervisning. Samtidig er vi opmærksomme på, at mange unge oplever et stort pres for at præstere. Jer - der er forældre til teenagere, tror jeg præcis ved, hvad jeg mener, og jeg tror, at I ligesom mig undrer jer over påstandene om, at præstationspresset er en myte. Derfor tydeliggør vi, som alle andre gymnasier i landet, at man altid har retten til at fejle, til at afsøge, og til at være på vej. I den proces spiller lærernes pædagogiske uddannelse og deres didaktiske værktøjer en vigtig rolle i arbejdet med at skabe motivation hos den enkelte og i klasserummet.