Klumme: Poirot og de nye 1920ere

Sydkysten - 06. maj 2020 kl. 19:40 Af Bo Nygaard Larsen

London ligger mytisk hen i en våd tåge, kultogene banker sine cylindre i bund, og både her i city og ude på de landlige godser skal man tage sig i agt for den næste morder. Sådan er det nemlig altid i Agatha Christies serie om den belgiske mesterdetektiv Hercule Poirot. Her er ingen for køn eller rig til ikke at være i en potentiel fare, men, og gudskelov for det, får Poirot hurtigt sine små grå i sving, så gerningsmanden kan komme bag lås og slå - og måske i galgen.

Jeg har i et par årtier været en indædt fan af den altid stilrene Poirot og hans dannede tilgang til verden og sine medmennesker, og i disse Coronatider har han fået et comeback til mit fjernsyn. Fodbold, hverken 1. eller 2. Bundesliga, er der noget af, og derfor må jeg, som alle I andre, ændre mine vaner - eller gå tilbage til de gamle. Det er ikke kun skidt.

Jeg er ellers på ingen måde til krimier. Tværtimod er jeg typen, der skal have en pude for øjnene, hvis blot en flok knægte gør antræk til at stjæle en Puch Maxi. Men med Poirot er det anderledes. På en eller anden måde indgyder han både til ro og til håb om, at det hele nok skal gå, uanset hvor håbløs situationen end ser ud. Nuvel er det enhver krimihelts metier, men med Poirot stikker det dybere.

Langt de fleste afsnit finder sted fra 1920 til midten af 30erne. Det var den måske mest eksplosive og innovative tid i det moderne menneskes historie. Efter 1. Verdenskrigs rædsler havde især Europa og USA brug for at skabe en tilværelse langt fra skyttegravene og rationeringerne, og derfor buldrede teknologien, kulturen og arkitekturen frem i det, der blev kaldt de brølende 20ere. Alt skulle prøves af, for alternativet var meget værre: at det blev holdt nede eller skudt ned.

Derfor er et afsnit af Poirot ikke kun et spørgsmål om at knække en mordgåde. Nej, de er så godt skildrede tidsbilleder, at de burde komme på museum - eller bruges i den online-undervisning, skolerne må ty til i denne tid.

Poirot guider os gennem en verden, der så at sige har genstartet sig selv - nøjagtigt som vi netop nu er i gang med at finde vores egne ben, ståsteder og muligheder. Naturligvis skal vi have gang i hjulene, økonomien og de små butikker igen. Men måske denne ufrivillige pause vil få os til at tænke i andre baner, når vi en dag er kommet sikkert over på den anden side. Måske vi vil gå til sagen med fornyet energi, optimisme og ikke mindst håbet om en bedre morgendag. Måske 2020erne er de nye 1920ere med store brøl, nye opfindelser, et større udsyn og et dannelsesbegreb, der ikke lader Poirot meget tilbage.