Klumme: Påsken 2020 - på alle måder en anderledes tid, som vil sætte sine spor

Sydkysten - 18. april 2020 kl. 08:05 Af Lene Stevnshoved

Mon ikke de fleste om nogle år vil se tilbage på denne påske og huske pandemiens betydning. I mange familier er påsken lig traditioner, som rummer hygge og samvær med familie og venner. Sammenkomster er i år pga. COVID-19 blev aflyst eller gennemført på en helt anden måde. Mange var opfindsomme, og flere "var sammen hver for sig", og vi forsøgte at få det bedste ud af situationen.

Følelser som bekymringer eller måske ligefrem frygt, begrænsninger, kedsomhed og utålmodighed vil nok også stå tilbage for mange af os. Jeg tror, at situationens alvor er gået op for os alle. Om det er bekymring for sygdom eller for de økonomiske konsekvenser, der fylder mest i ens bevidsthed, kan være meget individuelt afhængig af den enkeltes arbejdes- og helbredsmæssige forhold. Men at der er tale om en krise, som vil trække langvarige spor, tror jeg, vi alle har fået en forståelse af. De fulde konsekvenser... ja, vi må se, vi kender dem ikke endnu.

Jeg har en god bekendt som ofte benytter talemåden; "Der er altid noget godt i enhver situation. Nogle gange skal man bare lede lidt længere efter det gode". Personligt har denne tid givet mig lidt ekstra tid til at fokusere på mine private gøremål, og da jeg i denne uge står overfor en flytning, kommer det meget kærkommen. Desuden har mere tid i mit eget selskab givet anledning til ekstra refleksion - hen over flyttekasserne. Som jeg ser det, har vil alle godt af at blive rystet lidt, sådan at forstå, at det giver en øget bevidsthed om, hvad der virkelig har værdi for os.

Når vi bliver begrænset, når der pludselig er noget, vi ikke kan og må, så mærker vi, hvad der i virkeligheden har betydning - og måske er det noget, som vi før blot tog for givet. Det at møde begrænsninger i ens frihed, ikke at kunne give et knus til en god ven, ikke at kunne gå på café med sin veninde, ikke kunne træne sammen med sit hold - og for mine store drenge ikke at kunne ses og hænge ud med vennerne.

Personlig savner jeg virkelig de sociale interaktioner, samvær med venner og kollega. Samtidig glædes jeg over de nære ting, at kunne går en tur langs vores dejlige strand, at være tæt på og have bedre tid med mine store drenge, at mærke at ens venner - corona på trods - er der for én og klar med hjælp til projekt flytning. At vide at man gør en forskel og har en betydning for ens nære.

Nu hvor landet langsomt og gradvist åbner igen, vil jeg gøre en indsats på at holde fast i det - for mig - vigtigste, og det, håber jeg også at andre vil tage med sig herfra. Pas godt på jer selv og hinanden.

Lene Stevnhoved er byrådsmedlem for Venstre i Solrød Kommune.(V)