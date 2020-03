Brian Mørch, byrådsmedlem for Dansk Folkeparti i Solrød

Klumme: Lad os gå nye veje

Sydkysten - 03. marts 2020

Det er fint nok med politisk uenighed, men jeg vil gerne opfordre til, at vi lægger de politiske drillerier til side og er fælles om at finde de bedste løsninger for borgerne

Op mod folketingsvalget i sommer var vi en gruppe, der mødtes ind imellem. Fælles for os var, at vi var nye kandidater, der ikke tidligere havde været i valgkamp om en plads i Folketinget. Men ellers var vi så forskellige, som vi kunne være. Vi repræsenterede stort set alle partier, nogle var unge, nogle ældre, de fleste midt imellem, nogle var kvinder og nogle af os var mænd. Som om det ikke var nok, havde alle forskellige faglige baggrunde - fra studerende til direktører.

Sikken en råben og skrigen det kunne have udviklet sig til, hvis det ikke lige var fordi, vi alle huskede, at vi jo ikke stillede op til valg for at pleje vores private forfængelighed, men fordi vi hver især havde noget at byde på og gerne ville gøre et stykke seriøst arbejde for vore vælgere.

Interessant var det, at det faktisk var det, vi gjorde. Kom med pålæg, lagde gode bud på bordet og enedes om at finde løsninger i stedet for at kradse hinandens øjne ud.

Det var en god oplevelse, og jeg vil gerne være med til at danne en ny gruppering. For mit partis vedkommende gik valget mildt sagt ikke så godt, men det er noget, dem i hovedbestyrelsen må finde en løsning på, for selvfølgelig har Dansk Folkeparti nogle kvaliteter, der kan overleve en nedgang.

Jeg kan forestille mig en gruppe af lokalpolitikere, der går sammen om at finde de bedste løsninger, og i den forbindelse er jeg ret ligeglad med, hvem der kommer med de bedste ideer. Alle partier har en kerne af fornuft. Selv dem, jeg er allermest uenig med.

Hvad vi kan finde fælles fodslag om? Jamen, der er da så meget. For eksempel at sætte meget hurtig ind, hvis et barn viser tegn på ordblindhed. Det er ikke sikkert, at barnet er ordblind, det kan bare være lidt længere om at få sat bogstaverne i den rigtige rækkefølge, og så skal der selvfølgelig ikke herses med barnet. Men kan man konstatere ordblindhed, kan det hjælpe meget med en hurtig hjælp.

Der kan også være tale om hurtig og effektiv hjælp til inklusionsbørnene. Der kan vel ikke være politisk uenighed om, at hurtig og effektiv hjælp er bedst. Det er lige kommet mig for øre, at nogle kommuner værger sig ved at bevilge en såkaldt kugledyne til børn med diagnoser, der kan have glæde af det. Jeg har hørt, at kommuner kun vil bevilge, hvis man først har prøvet med medicin. Det er da skørt.

Der er rigeligt at tage fat på, og jeg er meget åben for at gå ind i et tværpolitisk samarbejde om at finde de bedste løsninger for borgere, der har brug for en håndsrækning.

