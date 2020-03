Morten Scheelsbeck, familiefar fra Solrød Strand

Klumme: "Ja tak" til reklamer i stedet for "nej tak", tak!

Klumme. Hvorfor er udgangspunktet, at folk må putte reklamer og tilbudsaviser i min postkasse? Hvorfor skal jeg aktivt bede om at slippe for det? Det er noget pjat, og det er på tide at lave de

Sydkysten - 17. marts 2020

Min postkasse fyldes hver uge af alle mulige irriterende, glitrende tryksager - reklamer og tilbudsaviser - og hver eneste gang, jeg tømmer den, så ryger de direkte over i affaldsspanden et par meter væk. Det er spild af papir, og det er spild af tid - både af min, af buddets og for dem, der producerer og distribuerer dem.

Og hvorfor får jeg så alle de reklamer? Joeh, det gør jeg, fordi mit "Nej tak til reklamer"-klistermærke er faldet af over efteråret. Jeg har altså haft det før, men nu fyldes min postkasse igen om at de overflødige tryksager.

Udgangspunktet burde være omvendt

Jeg har i dag to muligheder for at undgå reklametryksager i postkassen:

"Reklamer - Nej Tak", hvor du ikke modtager adresseløse reklamer, men stadig får leveret lokale ugeaviser, eventuelle gratisaviser, aftenkataloger og telefonbøger.

"Reklamer og gratis aviser - Nej Tak", hvor du hverken får adresseløse reklamer, lokale ugeaviser eller andre gratisaviser, aftenskolekataloger eller telefonbøger.

Vil gerne have lokalaviser

Lokalaviserne vil jeg gerne have, men reklamerne vil jeg bestemt ikke have. Så burde det ikke være udgangspunktet, at min postkasse ikke fyldes med alle disse ligegyldige reklamer? Hvis jeg gerne vil have dem, kan jeg jo sige ja tak? For mig at se er det helt omvendt, at man som udgangspunkt skal frabede sig noget for ikke at modtage det.

Spild af ressourcer

For det første er det totalt spild af papir og ressourcer. Der bliver brugt papir, blæk og energi på at producere noget, som bare ryger videre i skraldespanden - og så skal skraldemanden bruge tid og ressourcer på at tage det tilbage igen, og så skal der bruges tid og energi på at komme af med det igen.

Men det er også fjollet, fordi jeg sagtens selv kan finde ud af at finde de tilbud rundt omkring, som jeg vil gøre brug af. Jeg kunne skrive mig op til en e-tilbudsavis eller blot følge med på supermarkedernes hjemmesider, hvis jeg ville holde mig opdateret på deres tilbud.

Og så handler det vel dybest set også bare om, at der ikke er nogen grund til, at vi producerer ting, vi ikke har brug for?

Det er helt fair, hvis folk gerne vil have tilbudsaviser til at ligge og fylde i deres postkasser, men så burde vi indrette det sådan, at det var noget, man aktivt skulle takke ja til.

Morten Scheelsbeck, familiefar fra Solrød Strand