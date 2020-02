Sognepræst Carsten Mølgaard Hansen. Foto: Picasa

Klumme: Er religionerne ens og deres særpræg alene kultur?

Sydkysten - 29. februar 2020 kl. 07:49 Af sognepræst Carsten Mølgaard Hansen

Ghandi mente, at alle religioners gud(er) viste tilbage på én og samme almægtige gud. Jeg tror, at det er en holdning, som mange mennesker kan nikke genkendende til.

Holdningen, at alle religioner er udtryk for det samme, er i hvert fald en holdning, som jeg ofte støder på som præst.

Men hvis det er sandt, hvordan kan det så være, at vi ikke har én verdensomspændende religion, der omfavner alle troende? Hvordan kan det være, at nogle vælger at kalde sig kristne, mens andre vælger at kalde sig muslimer? Det er nogle interessante spørgsmål, som jeg har beskæftiget mig meget med som præst.

Ét svar på spørgsmålene kunne være, at man tror på det, man gør, fordi man er født ind i en kultur, hvor det nu engang bare er sådan, man tror. Religionerne er derfor måske ens, men grunden til, at vi ikke har én verdensomspændende religion, er, at der er kulturelle forskelle på os mennesker.

Svaret er ret ligetil, men jeg tror desværre, at svaret er forkert. Problemet er nemlig, at ved at svare på denne måde, reduceres religionernes særpræg til alene at være kultur. Og er religionernes særpræg ikke mere end kultur?

Anskuer man religion psykologisk, er tro i hvert fald mere end ren og skær kultur. Indenfor psykologien kan man nemlig definere tro som en følelse af en ubeskrivelig sandhed, der rammer én i et øjeblik, og hvis man definerer tro således, må følelsen af en ubeskrivelig sandhed unægtelig også være mere end kultur.

Man kan måske sammenligne det lidt med følelsen kærlighed. Den er heller ikke kultur alene. Den er måske OGSÅ kultur, men den er det ikke alene. Der er nemlig noget ubeskriveligt over den, der overskrider kulturens grænser.

På samme måde med troen: Den er kultur, men den er også mere end dette. Hvad der gør mig kristen og en anden muslim, er nemlig ikke blot vores kulturs påvirkning af os som individer. Den ubeskrivelige følelse af en dybere sandhed der ligger i troen, ligger nemlig før vores kulturs påvirkning af denne sandhed.

Det kan være svært helt at forstå, men det er dog vigtigt, at mennesket - ateist eller ej - forsøger at forstå, hvad det vil sige at være religiøs. Hvis mennesket ikke sætter sig ind i dette, eller hvis mennesket reducerer religion til at være kultur, så taler man forbi den følelse, som mange religiøse mennesker har. Og det er hverken til gavn for kultur, religion eller forsoningen af de to.

Vi mennesker kan have utrolig svært ved at forstå hinanden. Og især nok når dét, vi skal forstå ved hinanden, har med åndelighed at gøre. Det er dog vigtigt, at vi sætter os reelt ind i hinandens ståsted uden at reducere hinandens ståsteder.

Jeg oplever ofte, at religion reduceres til kultur, men det er altså ikke gavnligt at gøre - i hvert fald ikke, hvis dialogen skal bære frugt.

Carsten Mølgaard Hansen har været sognepræst i Solrød Sogn siden 2017.