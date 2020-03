Mehmet Zeki Dogru er medlem af Greve Byråd for Enhedslisten.

Klumme: Coronakrisen bør være en øjenåbner for Danmark!

Sydkysten - 29. marts 2020 kl. 10:47 Af Mehmet Zeki Dogru Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

I den her svære tid arbejder vores sundhedspersonale på fuld drift og døgnet rundt for at bekæmpe coronavirus. Vi danskere sidder trygt derhjemme med vores familie, imens sundhedspersonalerne løber rundt for at redde så mange liv, som det nu er muligt.

Men lad os for en stund glemme coronakrisen, selvom det er svært. Allerede før coronaen - var virkeligheden på vores sygehuse ikke et drømmescenarie: Læger, sygeplejersker, Sosu'er og m.fl. har alt for travlt. Det skyldes, at der ikke er kollegaer nok. Fagfolk råber højt om manglende personale, og personalet spørger sig selv, hvor hurtigt de kan klare at løbe. Det er en normal hverdag uden for coronakrisen. Så prøv at tænke på, hvordan sygehusene er i dag, hvor situationen ligner en krigszone!

I disse tider må alle partier på Christiansborg indse, at der skal investeres i sundhedssektoren.

Regeringen og regionerne vedtog, at der skal ske en genopretning af det danske sundhedsvæsen, og det er tiltrængt efter de mange år med efterslæb. 1000 ekstra sygeplejerske er den rigtige retning, men jeg mener, at det også er afgørende, at vi styrker alle faggrupper og generelt gør mere for at forbedre arbejdsmiljøet for de ansatte i sundhedsvæsnet. Det må være en øjenåbner for os alle i disse tider.

I den her kriseperiode er jeg bekymret for vores ældre, de svage og i den grad også vores sundhedsssektor.

Tusind tak til vores helte. De kæmper for os nu, så må politikerne i Folketinget kæmpe for bedre vilkår for dem, når krisen slutter.

