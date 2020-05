Klummen er skrevet af Morten Scheelsbeck, familiefar og royalist, Solrød Strand.

Klumme: Bør dronning Margrethe abdicere?

Sydkysten - 03. maj 2020 kl. 08:02 Af Morten Scheelsbeck

Bør dronning Margrethe give opgaven videre til kronprins Frederik? Det er et stort spørgsmål, som fra tid til anden dukker op til overfladen igen - senest i forbindelse med majestætens 80 års-fødselsdag den 16. april.

Kronprinsen er i sin bedste alder, og hvis han for alvor skal nå at være frisk og fyrig, mens han sidder på tronen, er det måske ved at være nu? Kronprinsesse Mary er også i sin bedste alder, og hun ville blive en forrygende dronning. De nyder begge enorm popularitet, og måske er deres tur kommet nu?

Ovenstående er en holdning, som mange deler. Rigtigt mange, tror jeg. Selv gør jeg ikke - som i overhovedet ikke - og der er der flere gode årsager til, hvis jeg selv skal sige det. Og når debatten kører igen, er det også værd at få lagt alle argumenter for og imod frem igen.

Dronningen har ret

"Jeg mener, at man har pligt til at blive," sagde dronningen til Berlingske i et stort fødselsdagsinterview i forbindelse med fødselsdagen den 16. april. Og hun har selvfølgelig helt ret.

Det ville ellers være 'den lette' løsning for hende at lade det populære kronprinspar overtage og ikke mindst selv få fornøjelsen af at se sin søn som konge, hvilket nærmest må være den stærkeste motivation, man kan forestille sig.

Men dronningen ved, at institutionen kongehuset og dets og vores fælles traditioner og historie er endnu større end hende selv, og derfor holder hun selvfølgelig fast i, at vi ikke bruger abdikation.

Det gør man i andre monarkier, og det er sikkert fint for dem, men det gør vi bare ikke her, og sådan er det.

For traditioner er forskellige fra land til land, og det er kun med til at gøre dem særlige og specielle - og måske også med til at give dem mere national opbakning. Vi fejrer jul på én måde i Danmark, og man gør det på en anden måde i andre lande. Vi fejrer fødselsdage på én måde i Danmark, og man gør det på andre måder i andre lande. Det er helt, som det skal være. Det er faktisk det, der gør dem stærke.

En tradition i Danmark er, at vi i vores kongehus ikke bruger abdikation, og det er med til at gøre vores kongehus en smule mere selvstændigt og en smule mere 'vores'. Sådan har jeg det i hvert fald.

Jeg vil ikke lægge skjul på, at jeg selv er en endog meget trofast royalist og støtte af både dronningen og resten af kongehuset i sin helhed, og jeg er overordentligt glad for og stolt og imponeret over, hvordan dronning Margrethe har varetaget en umådeligt svær rolle. Ingen anden konge eller dronning kunne have varetaget det bedre, tror jeg. Hun er ganske enkelt i topform.

Af blandt andet denne årsag mener jeg også, at hun skal sidde på tronen, så længe hun overhovedet kan. Der er intet, der tyder på, at hendes sind eller helbred ikke stadig - selvom hun nu er fyldt 80 år - er den absolut bedste løsning for Danmark. Men først og fremmest bunder min holdning i, at sådan plejer vi at gøre, og som man siger på engelsk: Never change a winning team.