Klubmesterskaber afholdt i Tune

- Vi har vi i år prøvet at gøre noget ekstraordinært ud af vores klubmesterskaber. Dette gør vi, fordi vi i bestyrelsen har et ønske om at udbrede det sociale sammenhold og dermed skabe en positiv hype omkring klubben og på sigt bibeholde og tiltrække flere medlemmer. Vi er utrolig glade for, at alle afdelinger valgte at støtte op om dette lørdagsarrangement og således være med til at skabe en sjov og hyggelig dag med masser af socialt samvær.