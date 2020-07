Klubber og sommerhotspots: Sommeren er sikret for børn og unge

- Vi har lavet et super-ambitiøst sommerprogram med tilbud til alle børn og unge, uanset om de er til boldspil, strandliv, kreative værksteder eller bare vil hygge med andre. Nu har vi blot brug for lidt hjælp fra forældrene, så alle børn og unge får et venlig puf og kommer afsted til sjove oplevelser i trygge fællesskaber, siger Anne Marie Lyduch, formand for Kultur- og Fritidsudvalget.