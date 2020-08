Ivan Pedersen og Lene Hansen - begge fra Greve - er to af de lokale, der spiller bridge. Pressefoto

Klub inviterer til bridgedag

Greve Strands bridgeklub inviterer i samarbejde med Danmarks Bridgeforbund til et gratis arrangement, hvor alle kan få mere at vide om kortspillet Bridge. Mød klubben på Café Langsiden i Greve Idrætscenter søndag den 30. august mellem 11 og 14.

Prøv at spille Bridge - også selvom du aldrig har prøvet det før. Du kan også få mere at vide om dine muligheder for undervisning og om hvor du kan spille i en af de mange bridgeklubber i området.