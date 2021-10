Se billedserie Caroline Stage fra Venstre fortæller, at plakatophængning er en olympisk holdsport indenfor ungdomspolitik. Foto: Af Søren Schaadt Larsen

Klokken 12 - så er det nu

Sydkysten - 23. oktober 2021 kl. 13:38 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Selv om plakater på det seneste har været omdiskuteret, så holdt det ikke adskillige opsætningshold fra en lang række partier fra, at kravle op i lygtepæle og hænge portrætter af kandidater op.

- Vi er egentligt i mod plakater, men så længe de andre gør det, så gør vi det også. Men vi prøver at begrænse det, lyder det fra Freddy Aldenborg (S), som i kampens hede fik hjælp af to børnebørn.

Rundt omkring var det familie og venner, der hjalp kandidaterne.

Blandt Venstres mange hold, hjalp Jesper Beckmann blandt andre:

- Jeg tror, at hver af Venstres kandidater har tre hold ude, forklarede han og nævnte i den forbindelse også, at det miljømæssigt er problematisk:

- Det er helt latterligt, miljømæssigt. Men man vil ikke stå og være den, der ikke gør det, forklarer Jesper Beckmann.

Sydkysten talte fem hold, plus et par enmandshære, som satte plakater op, men nogle børn optog lygtepæle indtil større kræfter tog over - alene på bagsiden af Greve Midtby Center:

- Her kommer mange mennesker, så her er godt at hænge, forklarede Caroline Stage. Hun er kommet til Greve fra København for at hjælpe Morten Dahlin med at hænge plakater op. Hun klarede disciplinen mens hendes veninde satte plakater op på den modsatte side af vejen - hun forklarer at rutinen kommer fra det ungdomspolitiske arbejde i Venstre:

- Det er en olympisk holdsport i ungdomspolitik, lød det fra Caroline Stage.

Et nyere islæt i plakatophængningssammenhæng var Party Partiet, som også stiller op til valget i Greve:

Har var kandidat Christoffer Colubmus Wadil ude med plakater - også selv om de erkender, at det miljømæssigt ikke er det bedste i verden.

- Fra en kandidats side er det den billigste måde at komme ud på. Ikke alle har sociale medier, og for os er det en måde at komme ud med budskabet, lyder det fra kandidaten, som af den grund kun har købt 80 af slagsen.