Se billedserie Anne Blaxekjær, Jon Islandi og Ida Jans foran de nye lokaler på Hundige Strandvej 178. Foto: Helle Midskov

Klinik flytter og skifter navn til Dyrlægerne Ved Stranden

Sydkysten - 03. marts 2021 kl. 20:15 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Dyrlæge Jon Islandi er gået sammen med dyrlæge Anne Blaxekjær, og dyreklinikken skifter navn fra Dyrlæge Islandi til Dyrlægerne Ved Stranden.

På årets første forårsdag slog Dyrlægerne Ved Stranden døren op til de nyrenoverede lokaler på Hundige Strandvej 178. Siden januar er hvert et ledigt øjeblik blevet brugt på at istandsætte lokalerne, hvor der før var brudebutik, så de nu rummer en moderne dyreklinik.

Det hele begyndte med en opringning fra Anne Blaxekjær i august sidste år, som gerne ville invitere sig selv på en kop kaffe hjemme hos ægteparret Jon Islandi og Ida Jans i Greve.

- Anne spurgte, om vi skulle finde på noget sammen arbejdsmæssigt, og det, syntes vi med det samme, var en skide god ide, fortæller Ida Jans og fortsætter:

- Vi var ved at købe hus til vores dyreklinik her i området, da lokalerne på Greve Strandvej 32 var blevet for små. Huskøbet gik i vasken, og vi var netop gået i gang med at se på nye muligheder, så tidspunktet kunne simpelthen ikke være bedre.

Jon Islandi og Anne Blaxekjær kender hinanden fra studietiden, og arbejdsmæssigt har de også stødt på hinanden ved flere lejligheder. Det var blandt andet Jon, som skaffede Anne det job, som hun nu har forladt til fordel for samarbejdet med Jon. De er derfor begge sikre på, at de vil arbejde i samme retning og bygge oven på det, som Jon Islandis dyreklinik i Greve i forvejen er kendt for.

- Vi har på mange måder fulgtes ad, og nu mødes enderne. Den klinik, som jeg netop har arbejdet i de seneste mange år, har et lignende koncept som denne, så jeg er sikker på, det hele vil føles helt naturligt for mig, siger dyrlæge Anne Blaxekjær, som også bor i Greve med mand og børn.

Vokseværk Jon Islandi åbnede i 2016 sin egen dyreklinik sammen med sin kone, Ida Jans, som er uddannet biolog med speciale i dyrefysiologi. Jon skippede det faste job som dyrlæge på Frederiksberg. Familien ville stå af hamsterhjulet og prioritere familien og åbne en dyreklinik sammen, hvor det nære var i højsædet.

- Vi traf et modigt valg, og vi har ikke fortrudt, fortæller Ida Jans.

I først omgang var Ida ikke fuldtidsansat, men det blev nødvendigt efter kort tid, hvis de skulle følge med kundetilgangen, da klinikken hurtigt blev populær hos hunde- og katteejerne i Greve og omegn.

- Vi har fra begyndelsen fokuseret på at være en lokalt funderet dyrklinik. Vi bor her i Greve, og vi møder ofte vores kunder, når vi er ude at handle eller på stranden. Det giver et godt forhold til ejerne af kæledyrene. Dyreejerne kender dyrlægen, og deres kæledyr kommer ind til den dyrlæge, som de er vant til, forklarer Jon Islandi, som er glædeligt overrasket over, at der har været så stor opbakning til den måde at være dyrlæge på, og at klinikken har fået så mange faste kunder.

Jon og Ida udvidede også klinikken og ansatte en dyrlæge, som er stoppet, da hun skulle flytte til Fyn. Så også i den forbindelse var familien klar til at tænke over, hvad der nu skulle ske, så Annes forslag om samarbejde var på alle måder belejligt.

Røntgen - Vi skifter navnet, da det er vigtigt at signalere, at det både er Anne og jeg, som er de faste dyrlæger i klinikken. For selv om vi udvider, så vil jeg godt slå fast, så vil vi holde fast i tæt kontakt til vores patienter og deres ejere. At vi nu er to faste dyrlæger vil give noget mere stabilitet, og vi ved, at det er én som bliver i firmaet. Det sikrer kontinuitet, forklarer Jon Islandi om det nye samarbejde.

Han ser frem til at kunne hjælpe endnu flere kæledyr i klinikken og sende færre videre til dyrehospitalerne.

- Vi har et godt samarbejde med de store dyrehospitaler og henviser, hvis der er opgaver, som vi ikke kan tage ind. Med mere plads her på Hundige Strandvej får vi også mulighed for at få røntgen her i huset. Det vil betyde meget i forhold til at kunne udrede vores patienter, siger Jon og fortsætter:

- Det er primært hunde og katte, som vi behandler her i klinikken, men selvfølgelig også papegøjer, marsvin og kaniner. Også her bliver vi styrket. Anne har stor erfaring med gnavere foruden en stor viden om katte og hunde.

Det bliver fortsat Ida Jans, som har det store overblik som blæksprutte, som hun selv betegner det.

- Jeg tager telefoner, svarer mail, opdaterer hjemmeside og laver regnskab, forklarer Ida Jans, som fortæller, at der også er ansat en veterinærsygeplejerske, som begynder 1. april.

- Det er også helt nødvendigt, da vi længe har været fuldt booket. Under corona har mange valgt at købe hvalpe og killinger, så der har været meget at se til. Særligt når der også hele tiden skal tages hensyn til, at der ikke er for mange i klinikken på samme tid, uddyber Ida med smil i stemmen og fortsætter:

- Vi er så glade for klinikken, og ser det som det, vi skal lave de næste 25 år.

Læsehund flytter med Læsehunden Oscar er også flyttet med og er rykket ind i et stort og rummeligt lokale indrettet med kuglepuder på gulvet og bogreolen fyldt med bøger. Inge Tryde Stentzer, som ejer Oscar, ser frem til at lytte til de mange bøger, når børnene arbejder på at knække læsekoden og blive tryg ved at sætte ordene sammen, så de bare strømmer ud.

- Jeg er meget glad for, at Oscar og jeg har fået mulighed for at flytte ind her, hvor vi får god plads, og der er den fornødne ro, fortæller Inge, som hidtil har holdt til i Borgerhuset.

For Jon Islandi er det helt naturligt, at Oscar og Inge er en del af det.

- Det frivillige arbejde, som Inge gør, er godt for mange børn, siger fortæller Jon, der taler af erfaring.

Et af Jon og Idas børn har fået undervisning hos Oscar og Inge, og det var tydeligt, at han rykkede sig, fortæller de.

Inge har flere end 10 børn på venteliste, og hun håber snart at kunne tage hul på læsningen igen.