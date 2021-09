Nystartet it-virksomhed fra Karlslunde vil tilbyde lagring af data på en måde, der reducerer CO2-udslippet med 90 procent. Pressefoto

Klima-iværksættere fra Karlslunde lancerer verdens grønneste cloud-løsning

- Alle taler om, hvor meget det belaster klimaet at flyve og spise oksekød, men de færreste er klar over, hvor meget CO2 der udledes fra internettet. CO2-udslippet fra internettets elforbrug er faktisk lige så stort som det CO2-udslip, der kommer fra hele verdens flytrafik. Derfor har vi set på, hvordan man lagrer data, og vi er nået frem til, at data kan lagres betydeligt mere klimavenligt, end det sker i dag via kendte løsninger som fx iCloud, siger Pierre Bennorth, CEO og grundlægger af Grøn Sky.

Den grønne cloud-løsning fra Grøn Sky går ud på, at man deler sine filer op i to grupper: Filer man vil have straks-adgang til, og filer der kan ligge i et såkaldt langtidslager. Man får automatisk hjælp af Grøn Skys lagringssystem med at identificere, hvilke filer man sjældent eller aldrig bruger, og som derfor egner sig til langtidslagring - præcis som når man lægger mad i fryseren til senere brug. Hvis man får brug for de filer, der er gemt i langtidslageret, kan man få adgang til dem inden for nogle få timer.

- De fleste af os har fotos, film, gamle skoleopgaver, opskrifter og andre ting, som vi helst ikke vil slette, fordi vi måske gerne vil finde dem frem igen på et eller andet tidspunkt. Men vi har ikke brug for at få adgang til alt på et splitsekund. Mens vi hos Grøn Sky arbejdede med at udvikle vores cloud-løsning, fandt vi ud af, at 80 procent af de filer, vi selv havde gemt, ikke havde været i brug i mere end et år, siger Pierre Bennorth.

Med cloud-løsningen fra Grøn Sky bliver data i langtidslageret gemt "offline". Dermed reduceres klimabelastningen med 90 procent. Samtidig er Grøn Sky billigere end mange kendte cloud-løsninger. Grøn Sky samarbejder med Oracle, der leverer servere af højeste kvalitet, hvor datasikkerheden har topprioritet.

- Med Grøn Sky vælger man selv, hvilke data man skal kunne tilgå med det samme, og hvilke der skal være gemt i langtidslageret. Jo mere man gemmer i langtidslageret, desto mere reducerer man sit CO2-aftryk, samtidig med at man sparer penge. Man er ikke begrænset af ufleksible pakketilbud, og man kan ved hjælp af Grøn Skys CO2-beregner hele tiden følge med i, hvor meget man nedsætter belastningen af klimaet ved at gemme i langtidslageret frem for straks-lageret, siger Pierre Bennorth.

Den 16. september kl. 14.00 gik Grøn Sky i luften med en crowdfunding-kampagne på platformen Indiegogo, der især er kendt for tech-projekter. Formålet med kampagnen er at validere efterspørgslen efter en grøn sky samt at rejse penge til at kunne udvikle en Grøn Sky-app til mobil, så brugeroplevelsen bliver endnu bedre. Som led i kampagnen kan forbrugere forhåndskøbe et års forbrug af Grøn Sky til en klækkelig rabat samt sikre sig en permanent rabat, som kun er tilgængelig for dem, der bakker op om kampagnen.

- I de kommende år vil vi se en grøn internetrevolution. Den vil Grøn Sky være en del af. Vores mål er årligt at spare klimaet for CO2-emission, der svarer til mindst 1.000 flyvninger mellem København og New York, siger Pierre Bennorth.