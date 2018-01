Se billedserie Et hold af kolleger fra virksomheden Vaillant i Karlslunde er klar til at deltage i sundhedskampagnen 60dage.dk, som begynder på mandag den 22. januar. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Klar til at rykke ved rutinerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klar til at rykke ved rutinerne

Sydkysten - 19. januar 2018 kl. 05:46 Af Jane Aunsbjerg Villadsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

På mandag den 22. januar går sundhedskampagnen 60dage.dk i gang, og med fra start står et hold af kolleger fra virksomheden Vaillant i Karlslunde. Håbet er, at kampagnen kan ruske lidt op i hverdagens rutiner og motivere til at træffe de sunde valg. Det fortæller Anders Zeeberg, administrerende direktør for Vaillant i Skandinavien.

Gennem kampagnen skal deltagerne dagligt rapportere deres kost, motion og andre sundhedsrelevante oplysninger, og netop denne rapportering kan være med til at holde sundheden i fokus, håber han.

- Det gode ved det er, at man overvejer, hvad man gør, for i hverdagene går det tit op i rutiner, siger han.

- Jeg tror, man bliver mere bevidst, og hvis man finder ud af, at et stykke kage koster en halv times eller en times gåtur, når man kommer hjem, så tager man måske et glas vand i stedet, tilføjer han og griner.

Indtil videre er 15 medarbejdere tilmeldt holdet hos virksomheden, der beskæftiger sig med produkter inden for opvarmning samt varmtvand og har 40 medarbejdere i alt i Danmark. Idémanden bag holdet var kollegaen Henrik, der havde positive erfaringer med at deltage i sidste års kampagne.

Anders Zeeberg bakkede ideen op, fordi det i hans øjne både er en fordel for den enkelte og for arbejdspladsen at sætte fokus på sundheden.

- En ting er, hvis bare nogle af dem, der har meldt sig til, får noget sundhed ud af det, men der er jo også det sammenhold og den holdånd, det kan give, siger han.

Det er ikke første gang, at virksomheden bakker op om sundhedstiltag for medarbejderne. Tidligere har man lavet interne klubber med fokus på vægttab, man tilbyder løbende rygestopkurser, og så plejer man at stille med et par hold i DHL-stafetten. Anders Zeeberg lægger dog ikke skjul på, at der også er lidt af en kagekultur på arbejdspladsen.

- På et tidspunkt prøvede vi til nogle møder at skifte kagerne ud med frugt, men det faldt ikke i god jord, så vi faldt tilbage på kagerne, fortæller direktøren, der selv håber på at få mere motion ind i hverdagen og tabe nogle kilo under kampagnen.

Ingen pisk

Han understreger dog, at der ikke bliver indført et decideret kagestop i de 60 dage, som kampagnen varer, men der tilbydes frisk frugt i perioden.

- Det er op til den enkelte, hvad man vil gå ind i. Man kan håbe på, at nogen får taget det rigtig godt til sig, men der er ikke nogen, der svinger pisken, siger han.

- Det vigtigste er, at vi har det sjovt.

Det er sn.dk i samarbejde med 7peaks og A-Fys, der står bag sundhedskampagnen. Man kan læse mere og tilmelde sig på 60dage.dk.