Kort efter Planklagenævnet afgjorde sagen til klagernes fordel, gik klagerne i flæsket på hinanden. Arkivfoto: Søren Schaadt Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Klagerne er røget i totterne på hinanden Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Klagerne er røget i totterne på hinanden

Sydkysten - 25. marts 2021 kl. 12:36 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen

Der gik ikke mange minutter fra Planklagenævnet havde annulleret Lokalplan 102, Vallensbæk Byhave på baggrund af en klage, inden et klagerne gik i flæsket på hinanden.

Årsagen er, hvem der kan tage æren af klagen.

Pennefører på klagen, Erik Kærgaard, har - siden man klagede - været med til at stifte Vallensbæklisten, er ikke i tvivl om, hvem æren bør tilfalde.

- Det ligner ikke noget, at tage æren for det store arbejde, jeg har lavet - et arbejde som meget få mennesker kan lave. Det er grænseoverskridende. Det er et falsk spil, lyder det ophidset fra Erik Kærgaard, som er arkitekt, økonom og har en doktorgrad i forandringsledelse.

Hans ophidselse kommer på baggrund af en kommentar i Facebookgruppen Vallensbæk Politik, hvor socialdemokraternes gruppeformand i Kommunebestyrelsen, Søren Wiborg, skriver:

- Hvad har jeg lige misforstået? Var det ikke ganske almindelige borgere fra ejerforeningen på Egeskovvej som var primus motor bag klagen til Planklagenævnet?

Truer med regning En af de borgere fra Egeskovvej og medunderskriver af klagen, er Mogens Eliasen. Han er samtidig medlem af Socialdemokratiet i Vallensbæks bestyrelse. Han mener ikke, at han har taget æren for noget. I stedet sendte han, kort efter afgørelsen blev offentliggjort en mail til Erik Kærgaard:

- Jeg forstår at lokalplanen for Vallensbæk byhave er ophævet. En stor sejr. Har du afgørelsen og kan du sende den til medunderskriverne af klagen. Respekt for dit store arbejde. Mvh. Det er hele mailen.

I svaret tager Erik Kærgaard på det kraftigste afstand fra Søren Wiborgs kommentar, og opfordrer dem til, at han trækker den tilbage.

- Mit timeforbrug udløser i givet fald et honorar på 120.000 kr + moms, som du og Socialdemokratiet jo passende kan betale, skriver Erik Kærgaard til Mogens Eliasen.

Erik Kærgaard mener, at Socialdemokraterne slår plat på hans store klagearbejde - blandt andet fordi Mogens Eliasen på et tidspunkt udtalte sig til Sydkysten:

- Vi var i gruppen enige om, at ingen måtte udtale sig solo. Jeg ville ikke have, at der blev skabt forskellige opfattelser. Det skulle være hele gruppen, der skulle udtale sig. Men det var Mogens Eliasen, der udtalte sig. Han brød aftalen, og når han brød aftalen med mig, så var mit tilbud om at skrive klagen gratis også trukket tilbage. Klagegruppen fik tilbudt mit gratis arbejde, men tilbuddet gjaldt ikke Socialdemokratiet og Søren Wiborg, der i øvrigt ufortrødent fortsatte med at stemme for alle lokalplanerne, siger Erik Kærgaard.

Ingen aftale Mogens Eliasen mener ikke, at der var nogen aftale, og er i det hele taget meget uforstående overfor Erik Kærgaards udtalelser:

- Jeg blev overrasket over, at han blev så vred. Jeg har svært ved at se hans formål med det. Medmindre han vil have monopol på at udtale sig om sagen, så det skal være noget Vallensbæklisten skal leve af frem mod valget, siger han og forklarer, at han anerkender Erik Kærgaards ekspertise:

- Jeg henviser stadig folk til ham. Det er ham, der er pennefører. Jeg mener, det er sagen, det drejer sig om, og ikke personer, forklarer Mogens Eliasen og fortæller, at han trods sit medlemskab af Socialdemokratiet ikke var enig i partiets støtte til lokalplanen.

Erik Kærgaard mener, at de Konservative og Socialdemokraterne forsøger at begå et karaktermord på ham og Vallensbæklisten ved at skrive, som de gør i Facebook-gruppen Vallensbæk Politik - hvor de har travlt med at tage afstand fra Erik Kærgaards fremgangsmåde:

- De har lidt et kæmpestort nederlag på det her. De har vist, at de ikke aner, hvordan man laver lokalplaner. De kan ikke engang overholde loven, og så er de nødt til at tage uvederhæftige midler i brug I stedet for at gå efter bolden. Det er en politisk tilsvining. De bruger uacceptable metoder på et medie (Facebook, red.), hvor jeg aldrig har deltaget, og derfor ikke kan forsvare mig, siger han.

Overvejer politianmeldelse Søren Wiborg har ikke trukket kommentaren tilbage. I stedet overvejer han at melde sagen til politiet.

- Hvordan vi vil håndtere det er vi ikke afklaret med endnu. Men vi vil ikke udelukke, at vi giver en anmeldelse til politiet for trusler og afpresning - eller forsøg på afpresning. Men vi skal lige bruge noget tid på at finde ud af, om det er noget, vi gør. Vi skal også søge noget rådgivning på, om afpresning af den art er tilladt. Jeg har aldrig i mine 24 år oplevet noget lignende, siger Søren Wiborg, som er tidligere politimand. Han fremhæver i samme omgang, at Erik Kærgaard i mailkorrespondancen skriver, at Søren Wiborg »slynger om sig med beskyldninger om, at alle andre end ham selv er væmmelige »nynazister« og andre platheder«.

- Disse udokumenterede injurier kommer selvfølgelig også til at indgå i vores overvejelser om en mulig politianmeldelse. Jeg har trods alt aldrig fremsat sådanne beskyldninger. Jeg finder det stærkt krænkende, siger Søren Wiborg.

Erik Kærgaard fortæller, at han vil tage en eventuel politianmeldelse med sindsro.