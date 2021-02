Kiosk ramt af røveri: Vidner søges

Mandag aften klokken 18.24 blev kiosken K.C Minimarked i Jersie udsat for et røveri, da en maskeret mand truede medarbejderen til at udlevere et mindre kontantbeløb.

Gerningsmanden forlod herefter fra stedet i østlig retning mod Jersie Station.

Flere patruljer blev sendt til stedet for at forsøge at finde frem til den mistænkte og en hundepatrulje søgte i området, men fandt ham ikke.