Kendte dyre-eksperter i samtaler om dyr på ARKEN

Mennesket er videbegærligt, og dyrenes liv fascinerer os dybt. Hvordan føles det mon at være en høne? Ved en gris, at den er en gris? Og hvordan ser verden ud gennem ulveøjne? Vi ved, at alle organismer er forbundne, og at mennesket er en del af naturens og arternes udvikling. Men hvad sker der, når vi glemmer det? Kom med til en underholdende og indsigtsfuld talk med to af landets bedst kendte dyre-eksperter.