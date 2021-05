I caféen på Greve Museum bliver maden tilberedt fra bunden. En del af råvarerne er dyrket i museets egen køkkenhave. Pressefoto

Kend dine egnsretter

Sydkysten - 09. maj 2021 kl. 11:28 Kontakt redaktionen

Onsdag den 19. maj kan du tygge dig igennem en lille bid af Sjællands madhistorie. Denne aften er der nemlig gammeldags sjællandske egnsretter på menuen.

Hvis du frygter, at gammeldags mad er lig med kedelig grød eller lidt for brun mad, så frygt ej. Opskrifterne er nøje udvalgt, så også moderne smagsløg bliver glade.

Cafévært Nanna Madsen er ansvarlig for at svinge gryderne denne aften, og hun garanterer, at der bliver lidt for enhver smag. Sjællænderne er ellers ikke kendt for de traditionelle egnsretter, men Nanna har bladret igennem de gamle kogebøger og har fundet opskriften på barselspottesuppe fra Midtsjælland. Det var den nærende mad, de besøgende kom med til den nybagte moder. Skikken med barselspotten har holdt sig op til ca. 1960. Udover barselspottesuppe kan du også smage fulskager, mælkeærter og tekringler fra Grevegård.

Andre boller på suppen

Det er et nyt initiativ, at museet inviterer til fællesspisning en gang om måneden. Hvis du ikke er mange sure sild værd, når aftensmaden skal bakses sammen, så er der altså her en mulighed for at gøre det nemt og få både aftensmaden og gode historier serveret på Greve Museum. Næste fællesspisning bliver onsdag den 16. juni.

I caféen på Greve Museum bliver maden tilberedt fra bunden af. En del af råvarerne er dyrket i museets egen køkkenhave.

Praktisk

Arrangementet foregår onsdag den 19. maj kl. 17.30-19.30 på Greve Museum, Bækgårdsvej 9, 2670 Greve. Pris for spisning: 70 kr. for voksne, 40 kr. for børn. Der er et begrænset antal pladser, så billetter skal købes på forhånd via grevemuseum.dk. Billetten giver også adgang til at se museets udstillinger samme dag.

Greve Museum følger selvfølgelig myndighedernes Covid19-retningslinjer, så du kan få en god museumsoplevelse. Alle gæster fra 12 år og opefter skal bære mundbind eller visir, når man bevæger sig rundt på museets arealer. Alle på 15 år og derover skal vise coronapas for at få adgang til museet.