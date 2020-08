Karlslunde og Tune ramt af indbrud

Hen over weekenden er der anmeldt fem indbrud: To i Tune og tre i Karlslunde. I Tune er det huse på Tune Søndergade og Tinggårdslunden, der har været ramt. Det ene sted er en terrassedør brudt op med et koben, som lå i haven og tilhørte forurettede. Her har tyvene været rundt i hele huset, som er rodet igennem, og tyvene er efterfølgende stukket af med sølvtøj og en rygsæk. Det andet sted har tyvene knust et vindue, og her er der intet overblik over tyvenes udbytte.