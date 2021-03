Mandag den 1. marts satte Sara og Jesper Hansen fra Karlslunde og deres to børn sig i et fly fra Kastrup med destination mod Cambodjas hovedstad Phnom Penh. Privatfoto

Karlslunde-familie rejst til Cambodja som missionærer

Mandag den 1. marts satte Sara og Jesper Hansen fra Karlslunde og deres to børn sig i et fly fra Kastrup med destination mod Cambodjas hovedstad Phnom Penh. Her skal de bo og arbejde med tidligere prostituerede og fattige børn og unge som missionærer udsendt for missionsorganisationen Luthersk Mission. Børnene Gustav og Johanne skal gå på en international skole i byen.