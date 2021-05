Karlslunde Esport vandt for nylig ligamesterskabet. Pressefoto

Karlslunde Esport vinder ligamesterskaber

Sydkysten - 19. maj 2021

Karlslunde Esport vandt søndag den 16. maj DGI Ligamesterskaberne 2021 i Counter-Strike bedre kendt som CS:GO.

Karlslunde Esport Alpha slog Sønderborg Esport 2-1 i et brag af en finale, som blev sendt LIVE på esportligaens tv-kanal på Twitch.

Efter et langt puljeforløb i youSee Esportligaen kvalificerede Alpha drengene sig som nr. 4 ud af 8 hold, der samlet gik videre til Ligamesterskaberne. Alpha kom i pulje med det 1. seedede hold fra Egedal Esport Main samt Espergærde Esport og Bredballe IF Main.

Karlslunde Esport Alpha spillede rigtig godt og slog Bredballe IF Main, men måtte nøjes med uafgjort mod Espergærde Esport. Derfor skulle Alpha drengene vinde over holdet fra Egedal Esport, for at være sikker på at gå videre.

Karlslunde Esport Alpha vandt kampen med 16-13, hvilket var afgørende for, at de sluttede som nr. 1 i deres pulje og samtidig fik et godt udgangspunkt til semifinalen.

I semifinalen stod Karlslunde Esport Alpha over for AaB Bravo. Det blev en tæt kamp, der måtte ud på tredje og afgørende map. Her vandt Alpha drengene 16-6 på mappet Nuke og blev derfor en samlet vinder på 2-1.

På samme tid vandt Sønderborg Esport, der var seedet nr. 2 over Egedal Esport Main med 2-0.

Finalen blev en meget tæt kamp, og begge hold vandt deres map pick henholdsvis Train og Inferno. Derfor skulle finalen ud på det afgørende map, som endnu engang blev Nuke. Her viste Karlslunde Esport Alpha sig stærke og slog Sønderborg Esport med 16-9 og kunne herefter kalde sig - DGI LIGAMESTER 2021.

Med DGI Ligamester 2021 titlen kvalificerede Karlslunde Esport Alpha sig samtidig til DM for amatørhold. Her er Alpha kommet i pulje C, der spilles på torsdag den 20. maj 2021. Kampene kan følges på esportligaens tv-kanaler på Twitch.

