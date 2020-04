Se billedserie Ved hjælp af programmet Zoom, kan man følge med i, hvad træneren gør, når man står hjemme i stuen, samtidig med, at træneren kan se, at man gør det rigtigt. PR-foto

Send til din ven. X Artiklen: Karate som hjemmeundervisning Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Karate som hjemmeundervisning

Sydkysten - 30. april 2020 kl. 19:07 Af Søren Schaadt Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Mens nogle idrætsudøvere 20. april fik lov at fortsætte deres idræt, må andre fortsat vente. Da karate oftest foregår indendørs og i fuld kontakt, må udøverne vente lidt længere for at komme i gang igen. Men ved hjælp af computere og dedikerede trænere, er det nu alligevel lykkedes for Ishøj Karate at genoptage træningen:

- Som så mange andre idrætsforeninger, så har vi været tvunget til at tænke i nye løsninger. Situationen er, som den er. Når vi ikke umiddelbart kan ændre på det, så befinder vi os lykkeligvis i en tidsalder, hvor vi har været i stand til at tilbyde undervisning. Dog i en lidt anden indpakning end normalt. Mulighederne for at anvende pc, tablet og telefon har ført til, at vi nu dagligt kan tilbyde træning over internettet for alle hold, siger Ishøj Karate Clubs formand, Peter Rømer, som får god opbakning til internettræningen.

Ved hjælp af programmet Zoom, som rigtigt mange den senere tid har stiftet bekendtskab med, kan man holde et virtuelt møde, hvor træneren så løbende kan se sine udøvere, som er placeret hjemme i stuerne:

- Vores udøvere i alle aldersklasser hopper rundt derhjemme, og sveder hver for sig. Nogle børn har en bror eller en søster at træne sammen med. Andre har en mor eller far, der hjælper med at holde en pude eller en dyne, som børnene så kan slå på, siger formanden.

Han fortæller, at de unge udøvere bliver undervist af den træner, som de normalt har, hvilket betyder meget for dem.

- Det er selvfølgelig undervisning på en helt ny måde. Især fordi det er lettest at gennemføre undervisning, når udøverne blot får besked på, hvad de skal lave og helst undgå at stille spørgsmål. Det med spørgsmålene skal ses i lyset af, at det ikke er så nemt at håndtere spørgsmål, hvis 20 ivrige unger alle vil stille spørgsmål på samme tid. Vi kommer godt igennem undervisningen ved at bede udøverne om at udføre (eller forsøge at udføre) de samme teknikker som læreren, siger Peter Rømer, som forklarer at karateklubben er tvunget til at aflyse træningen i en endnu ukendt periode, og træningen derfor er en kærkommen mulighed.

- Vi skal jo leve op til reglerne om, at vi ikke må være mere end 10 personer til stede på samme tid. Flere af vores hold har omkring 30 medlemmer, hvilket selv sagt vil give udfordringer. Særligt kommunikationen om, hvem der må dukke op, og hvem der skal blive hjemme, hvis vi gik med den slags tanker. Med de øvrige krav om at holde to meters afstand og være særlig opmærksom på god håndhygiejne, så bevæger vi os ikke hen imod en normal hverdag i den nære fremtid, siger han og forklarer at de derfor var nødt til at tænke nye tanker, og at de nye tanker har været en succes:

- Det er tydeligt, at børn og voksne nyder den sociale kontakt, når mikrofonen bliver åbnet, efter at undervisningen er overstået. De glæder sig til at se hinanden, men den næste tid kommer det fortsat til at ske på en vis afstand, hvilket de fleste heldigvis har udvist stor forståelse for. Hvad der er vigtigst lige nu, det er, at vores medlemmer holder sig i form, og opretholder lidt social aktivitet. På den positive side, så har vi for tiden ubegrænset plads på alle hold, hvis nogen skulle føle sig fristet til at træne med hjemmefra, siger Peter Rømer.