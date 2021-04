Med kapitalindsprøjtning fra Den Sociale Kapitalfond Invest skal Auto Mobil Aps i Greve være landsdækkende, ligesom der skal arbejdes mod en grøn bilpark og mobilitet til alle med handicap. Genrefoto: Auto Mobil Foto: André Andersen

Kapitalfond investerer i Greve-virksomhed

Den Sociale Kapitalfond Invest har via en kapitaltilførsel opnået en ejerandel på knap 40 procent i virksomheden Auto Mobil, der sælger, køber, udlejer og specialindretter handicapbiler og handicapbusser til både private og det offentlige marked.

Auto Mobil blev etableret i 2015 af administrerende direktør Michael Noer. Samtidig med Den Sociale Kapitalfond Invests indtræden i ejerkredsen, kommer bestyrelsesformand Carsten Abel og virksomhedens salgschef Casper Nordahl-Meyer også til at eje mindre andele, mens Michael Noer beholder knap 60 procent af virksomheden.

Michael Noer har en lang track record som konsulent og salgschef i Motorbyen Specialbusser og Handicare Auto, og det er erfaringer derfra, der drev ham til at starte Auto Mobil med visionen om at sikre mobilitet til alle mennesker med handicap:

- Som reglerne er i dag, er det kun, hvis man har et varigt, fysisk eller psykisk handicap, som i høj grad forringer evnen til at færdes, samt et dagligt kørselsbehov, der vurderes stort nok, at man kan søge sin kommune om støtte til en bil

samt tilskud til indretning af bilen, siger Michael Noer.

Det betyder, at mange mennesker med et ikke-varigt mén - men som måske er bundet til en kørestol i mange måneder - ikke har mulighed for at bevæge sig fx til og fra job, til og fra indkøb eller at have kontakt med sin familie.

Personer med nedsat funktionsevne, som ikke er i job eller under uddannelse, har også meget svært ved at få bevilget støtte til handicapbil, da det ofte vurderes at deres daglige kørselsbehov ikke er stort nok til at få bevilget handicapbil.

- Det kan være en stor udfordring, og det var baggrunden for, at jeg startede Auto Mobil, hvor vi tilbyder fleksible løsninger, så alle, der har begrænset mobilitet, får adgang til en bil, der passer til deres behov med fx lejeordninger fra

én enkelt dag til længere perioder, fortæller Michael Noer.

Med Den Sociale Kapitalfond Invest ombord er der nye mål i pipelinen:

- Vi vil fokusere på at blive landsdækkende og dermed servicere mennesker i hele Danmark, lige som vi får et solidt økonomisk og sparringsmæssigt fundament til at udvikle flere nye services til vores kunder, siger Noer.

En række professionelle investorer og fonde som bl.a. Den Europæiske Investeringsfond. Vækstfonden,

TryghedsGruppen og Novo Nordisk Fonden står bag Den Sociale Kapitalfond Invest, som er på 289 millioner kroner og investerer i virksomheder med en profil a la Auto Mobils, der har et økonomisk vækstpotentiale og skaber social

effekt.

- Auto Mobil er en spændende vækstvirksomhed, som giver adgang til mobilitet for stadig flere mennesker med bevægelseshandicap. Samtidig har virksomheden imponerende vækstrater og en meget lovende vækstrejse foran sig,

fordi man har en "multi-channel" tilgang, der kombinerer forskellige leje-, købs, og salgsmuligheder, så mennesker med handicap i forskellige situationer får optimal adgang til mobilitet, siger ledende partner, Den Sociale Kapitalfond

Invest, Lars Jannick Johansen.

En anden ambition for både Michael Noer og den Sociale Kapitalfond Invest er udvikling af en grøn profil med en bilpark, der på sigt i langt højere grad består af hybrid- og elbiler. Allerede i dag har Auto Mobil hvad der formentlig er Europas første elektriske udlejningsbil til mennesker med handicap.

- Et led i investeringen er at fremme grøn omstilling også på handicapbil-området - med målsætning om stadigt større salg af el- og hybridbiler, et område der ellers er meget lidt fokus på inden for handicapbiler, siger Lars Jannick

Johansen.

Auto Mobil har i processen være rådgivet af Kromann Reumert, mens Den Sociale Kapitalfond Invest har samarbejdet med DAHL og EY.

Parterne er enige om ikke at offentliggøre transaktionsprisen.