Kaffeerstatning, kiksekage og købekort

Tirsdag den 21. september kl. 13-14.30 er der mulighed for at tage et smut tilbage til barndomsmindernes land, når Greve Museum i samarbejde med Ældre Sagen i Greve inviterer til erindringscafé.

Hukommelse er andet og mere end et arkiv, et fotoalbum eller en harddisk. Vi husker med kroppen, følelser og alle sanser. Sammen med museumsinspektør Kamilla Hjortkjær og frivillige værter fra Ældre Sagen i Greve mødes gæsterne over kaffebordet for at dele gode historier fra en svunden tid. Vi synger sange og ser på ting og sager, som vi måske knap nok kan huske, hvornår vi sidst har brugt. Her kommer både gang i kaffemøllen, rationeringsmærkerne, piskeriset og gamle ugeblade, mens vi smager på hjemmebagt kage. Når maverne trænger til en lille pause, vil vi krydre det hele med sange og gode historier.