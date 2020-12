Niclas Bekker Poulsen (tv.) efterlyser klarere retningslinjer omkring hjælpepakkerne til virksomheder. Her står han med medejeren Peter Weiss. Foto: Kim Rasmussen

Kaffebar reddes af kunderne og ser frem mod sommerferien

Sydkysten - 21. december 2020 kl. 18:56 Af Jeppe Hee Rømer Kontakt redaktionen

I et opråb til politikerne efterlyser Niclas Bekker Poulsen tydeligere oplysning om, hvad han som virksomhedsejer kan få i støtte fra staten.

Ud over at være byrådsmedlem for Socialdemokratiet er han også ejer kaffebaren »Bekkers Kaffebar« i Tune. Siden den første nedlukning i marts har firmaet tabt 250.000 kroner, og var det ikke for kaffebarens kunder, havde den nok ikke overlevet december. De har nemlig lånt virksomheden 100.000 kroner, så regningerne kan betales. Nu skal banken redde de næste måneder, og så er planen, at der fra sommerferien skal komme mere ro på virksomhedens bundlinje.

- Det har været en emotionel rutsjebanetur, fortæller Niclas Bekker Poulsen, og selvom han er fortrøstningsfuld, mener han, at det kommer til at tage tid at komme tilbage på fuld kraft.

- Det er klart, at det her kommer til at ændre ved kundemønsteret, og det kommer til at tage tid at bygge det op igen.

Selvom hjælpepakkerne nu er forlænget, er det stadig uklart, hvor mange penge virksomheden kan modtage fra staten, og hvornår de penge er på Bekkers Kaffebars konto.

Niclas Bekker Poulsen startede kaffebaren i august 2018, og den var altså blot halvandet år gammel, da nedlukningen i marts blev en realitet. Niclas Bekker Poulsen brokker sig ikke over at måtte lukke ned, men han ville ønske, at reglerne omkring hjælpepakkerne var klare, og at der i dem var større forståelse for virksomheder som hans egen.

Blandt andet forklarer han, at man blot kan få 50 procent i kompensation, hvis man i det tidligere regnskabsår (2019) har haft underskud. Som nyopstartet virksomhed havde Bekkers Kaffebar naturligt det.

- Det er jo klart likviditeten, der er vores store udfordring, men vi bliver blandt andet reddet af, at vi ikke har andre ansatte end mig og min medejer, siger Niclas Bekker Poulsen.

For at fastholde kunderne og tjene, hvad der tjenes kan, indtil der kommer større klarhed om hjælpepakkerne, tænkes der i kreative løsninger. Der tages imod gaveæskeordrer, der er startet en webshop og fra januar stiller Bekkers Kaffebar en kaffevogn op foran SuperBrugsen i Tune, så der igen kan langes friskbrygget kaffe over disken.