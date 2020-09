Kærbo-møde bliver alligevel holdt

Et borgermøde på Kærbo blev aflyst i sidste øjeblik. Beboere og andre interesserede skulle her have hørt om byggeriet på Gadekæret, men inden da blev mødet aflyst.

Borgmesterens melding var da, at mødet heller ikke ville blive til noget i fremtiden, men nu har byrådsmedlemmerne i Teknik- og Bygningsudvalget valgt, at udskyde projektet:

- Vi er lige kommet ud fra et godt Teknik- og Bygningsudvalgs møde, hvor vi blev enige om at behandlingen af lokalplan 1.80 boliger ved Gadekæret samt kommuneplantillæg nr. 11 udskydes til efter, det har været muligt at afholde et borgermøde, skriver Annelise Madsen (S) på Facebook, hvor hun er fotograferet sammen med sin partikollega Johnna Stark (S).