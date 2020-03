Klummen er skrevet af Bo Nygaard Larsen, som er journalist og forfatter og medlem af Solrød Byråd for Radikale. Foto: WWW.NIELSBUSCH.COM

KLUMME: Vi er alle hamstrende hamstere

Af Bo Nygaard Larsen

»MOAAAAAAAAR«. Nødhjælpsskriget skar gennem det gule parcelhus i Vendsyssel den aften i 1980erne. Jeg var omkring de 12 år, og til min store skræk kunne jeg se, at kinderne posede godt ud på min elskede guldhamster Laban. Min mor kom ilende til, tog bestik af situation og beroligede mig.

»Det er mad, han har i kinderne. Han laver såmænd bare forråd,« sagde hun og slog op på den side i guldhamsterbogen, der netop handler om den slags. Egentlig syntes jeg, at det var lidt underligt, at Laban havde behov for at slæbe maden fra madskålen og de 24 centimeter ind i høhulen. Alligevel blev jeg med min nye viden endnu mere fascineret af Laban, og jeg tilskriver da også den lille fyr min egen tilbøjelighed til at slæbe til huse.

Skal vi have gæster, køber jeg hellere alt for meget ind end lidt for lidt. Det skal jo nødig hedde sig, og især op til påske og jul stiger mine forrådstendenser. Tanken om at sidde juledag med kun tre flasker opvaskemiddel på lager er slet og ret ubærlig, og derfor forsøger jeg året igennem at have en vis buffer af de mest almindelige fornødenheder.

Jeg er langt fra alene. Som Laban og andre hamstere er vi mennesker et huledyr, der har det bedst med at samle ind til dårligere tider eller lukketider. Derfor var det heller ikke underligt, at supermarkederne i de første Coronadage oplevede vikinger på solide hamstringstogter. Forargelsen var stor, de sociale medier flød over med ukvemsord, og kendisser på stribe græmmede sig over deres landsmænd. På sin vis fulgte jeg med folkestemningen. Men, og det kan jeg godt betro jer i denne lukkede kreds, var jeg den famøse aften selv på nippet til at tage i Bilka.

Så når jeg - og alle andre - peger fingre ad dem, der hamstrer, er det dybest set os selv og vores egen frygt, vi prøver at håndtere. Når vi bliver konfronteret med store kriser, kommer urmennesket op i os og tilsiger, at vi skal hjælpe os selv, vores familier og ikke mindst kunne brødføde vores børn.

Ja, vel er det forrykt, når én stikker afsted med 200 ruller toiletpapir, mens andre må gå forgæves. Men alternativet - at sidde på tønden og glo på en tom rulle - er ikke til at holde ud. Den fornemmelse kender vi alle til, og når først røven kommer på komedie, er vi på den.

Der ligger i hamstringen da også et dybere lag. Corona er vor tids spanske syge, og virussen er ikke til at spøge med. Den koster liv, jobs og smadrede økonomier i husstandene og i kongeriget. Ingen går ram forbi, heller ikke jeg. Derfor står der så hulens meget på spil, og derfor er vores eneste våben at polstre os selv og vores egne så godt, vi nu kan. Det ser ikke kønt ud, men hvis en ekstra pakke gær og rulle toiletpapir kan dulme vores nerver, er vi vel nådigt sluppet.

Bo Nygaard Larsen er journalist og forfatter og medlem af Solrød Byråd for Radikale.