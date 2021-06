K vil indføre deltidspladser i dagtilbud

Morten Scheelsbeck er på vegne af De konservative i Solrød klar med et forslag om deltidspladser i dagtilbud i Solrød. Foto: Thomas Olsen

Sydkysten - 16. juni 2021 kl. 20:50 Af Helle Midskov Kontakt redaktionen

Morten Scheelsbeck fra Konservative i Solrød Byråd vil indføre muligheden for deltidspladser i daginstitutioner i Solrød Kommune. Forslaget vil han tage med til de kommende budgetforhandlinger.

- Forslaget om deltidspladser går ud på, at man skal kunne vælge en deltidsplads til sit barn i stedet for en fuldtidsplads. Det vil give lidt mere frihed i familien, men det vil også give lidt mere plads i budgettet, siger Morten Scheelsbeck om forslaget, hvor han vil give småbørnsforældrene i Solrød flere muligheder.

I dag kan man kun vælge fuldtidspladser fra 7 til 17, men hvis det står til Morten Scheelsbeck, så skal det i fremtiden også være muligt at vælge en plads fra 9 til 15 i stedet for, og det skal også være billigere, hvis man vælger den løsning. Den eneste mulighed for at vælge deltidsplads i Solrød i dag er, hvis man er hjemmegående og er på barsel med en nyfødt og har et barn mere, så kan man tilkøbe en deltidsplads i Solrød.

- Når en deltidsplads giver lidt mere tid sammen med familien, så skal det selvfølgelig også give lidt mere luft i budgettet, og derfor vil en deltidsplads også være billigere end de deltidspladser, som man kender i dag, forklarer Morten Scheelsbeck, som har regnet lidt på det. Han er kommet frem til, at en deltidsplads i børnehave vil falde fra 1800 til 1200 kroner, hvis man følger forslaget. En plads i vuggestue eller dagpleje vil falde fra 3400 kroner til 2100 kroner om måneden. At tilbyde denne ordning vil være en udgift på maks. 200.000 kr. for kommunen, vurderer han, der heller ikke ser forslaget som et spareforslag i forhold til medarbejdere. Tværtimod tror han, at man vil opleve, at der er lidt flere børn i ydertimerne.

Forslaget fra De Konservative kommer efter corona, hvor mange har prøvet kræfter med en lidt anderledes arbejdsdag.

- Mange arbejdsgivere har her ovenpå corona fået øjnene op for, at deltidsarbejde og hjemmearbejde og i det hele taget mere flextid kan være ret godt og produktivt. Og når arbejdsmarkedet udvikler sig og samfundet udvikler sig, så skal vores kommunale tilbud selvfølgelig også følge med, forklarer Scheelsbeck.

- Jeg vil gerne understrege, at vi ikke trækker noget ned over hovedet på folk. hvis man vil have en deltidsplads, så køber man sådan en og hvis man har det fint med det, man har nu, så holder man fast i det. Det handler ganske enkelt om at vælge den løsning, der er bedst for familien, understreger Morten Scheelsbeck.

Det konservative byrådsmedlem tager forslaget med til de kommende budgetforhandlinger.

- Hvis der ikke er opbakning ved forhandlingerne, men det håber vi også på, så tager vi det med i valgkampen, kommer det afslutningsvis fra Scheelsbeck.