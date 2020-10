Jysk jazz erstatter hollandske Jazz Connection

Sammenspillet fremhæver, sammen med de skarpe grooves i rytmen og de elegante blæserarrangementer numrenes særlige karakter. Udover sammenspillet og arrangementerne præger sangen - leveret af Allan og Torben - bandets udtryk og Torben Lassens mundharpe er med til at understrege "Riverbands" særlige sound af blues. "River Jazz & Blues Band" har turneret i hele Danmark i over 40 år, og det er også blevet til rigtig mange udenlandske turnerer i Sverige, Norge, Tyskland, England. I 2001 spillede bandet på "Polarjazz festival" på Svalbard og i 2015 deltog det i "French Quarter Festival" i New Orleans.