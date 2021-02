Julia styrer COVID-vaccinationsklinikken på Hvidovre Hospital

Normalt nærmer roen og juleferien sig for Julie Nyamadi frea Greve i slutningen af året. Men i lighed med mange andre på hospitalet skete det heller ikke for hende i 2020.

Midt i høje indlæggelsestal og alle mand m/k om bord, skulle der nemlig også bygges COVID-19 vaccinationsklinikker op på både Amager og Hvidovre-matriklerne. Julie Nyamadi, som er sygeplejerske på Infektionsmedicinsk Afdeling, blev tilbudt at stå for opbygningen og driften af klinikken på Hvidovre, der både vaccinerer borgere og personale.

Til at starte med gik opgaven ud på at indrette de tomme lokaler, og derudover skulle hele logistikken bygges op.

Fra før jul og mange uger frem ændrede Julie Nyamadis hverdag sig fra, at hun vidste nogenlunde, hvad hun skulle hver dag, til aldrig at vide det. Hun arbejdede hver dag, også det meste af julen og nytåret, og det var ofte 10-12 timer om dagen.

- Men jeg synes jo, det har været sjovt. Jeg har fået tilbud om at holde fri, men det er svært at slappe af, og jeg var også nødt til at være tilgængelig. Det er lærerigt. Det største ramaskrig var, da jeg måske ikke kunne være hjemme på datters 10- års fødselsdag, men det lykkedes heldigvis at holde fri, fortæller Julie Nyamadi.