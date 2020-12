Juletræ i 40 meters højde lyser op i mørket

Se billedserie Jule-vartegnet lyser op over Karlstrup.

I kølvandet på corona-pandemian har vores arbejds- og privatliv ændret sig markant, og her i julemåneden og juleaften skal vi i endnu højere grad navigere efter de nødvendige corona-restriktioner. For at tænde gnister af håb og lys i mørket, har to medarbejdere på Saint-Gobain Weber-fabrikken i Solrød Kommune gentænkt og bygget områdets højest placerede juletræ - et 5 meter højt juletræ, som med en placering på toppen af Weber-fabrikkens 36 meter høje silo kaster lys og glans over området. Træet fungerer samtidigt som hele egnens jule-vartegn for de titusindvis af daglige forbikørende bilister på motorvejen.

Tony Svend McIntyre, servicetekniker hos Saint-Gobain Weber, har designet og bygget det 5 meter høje juletræ i metal, mens kollegaen Keld Nørmølle, der arbejder som pladsformand på Weber, styrer lyset på træet, som har over 1.000 led-pærer. Konstruktions- og svejsearbejdet er foregået i en af Webers haller, og konstruktionen er på samme tid spinkel og stærk, designet til ikke at tage for meget imod vinden. Tony, Keld og et par andre kolleger har monteret træet på toppen af siloen med kraftige stålwirer, der sikrer, at det ikke kan blæses omkuld uanset vind og vejr. Det jern-stærke træ vil være tændt i hele december måned.

Jens Pedersen, fabrikschef på Weber-fabrikken, er både glad og stolt over, at hans medarbejdere har lagt så mange kreative kræfter i at skabe et jule-vartegn, der kan ses fra nær og fjern.

- 2020 har været et anderledes og udfordrende år, hvor coronapandemien har berørt os alle både i arbejds- og privatlivet. Og i takt med, at coronasmitte og restriktioner tager til, synes jeg, at det er en god idé, hvis vi kan være med til at skabe et lille glimt af håb og lys i mørket, siger Jens Pedersen og fortsætter:

- For os på Weber-fabrikken symboliserer træet også den holdånd og fælles indsats for at passe på hinanden, vi har oplevet i kølvandet på corona-situationen Jeg håber, at både vores lokale naboer og de mange forbipasserende på motorvejen vil nyde synet af det nye jule-vartegn.

Weber-fabrikken har 45 ansatte, og kunne sidste år fejre 10 år uden ulykker med fravær. Sikkerheden er med andre ord i højsædet, og derfor kunne fabrikken hurtigt omstille sig til en produktion, der er fortsat med samme tempo under hele corona-pandemien, men med et klart fokus på corona-mæssige sikkerhedsforanstaltninger. Det har betydet en række hastigt indførte tiltag og restriktioner, som for eksempel at holde antallet af administrative medarbejdere nede, sikkerhedszoner, masker, fokus på afstand og krav om brug af håndsprit til medarbejderne og alle chauffører og andre udefrakommende. Kort sagt, det sikkerhedsmæssige regelsæt, der i forvejen eksisterede på fabrikken, blev lynhurtigt udvidet med et helt nyt kapitel på grund af corona.

Weber er en af byggebranchens største leverandører af mineralskbaserede byggematerialer, som alle er produceret af naturlige råstoffer som ler, sand og kalk. De mange produkter bruges bl.a. til fundamenter, facadeisolering og betonrenovering.