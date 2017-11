Boderne i loppemarkedet, i tombolaer, fiskedam og salgsafdelingen er klar, når FDF Karlslunde på søndag eftermiddag holder julestue og loppemarked på Karlslunde Skole. Der er mulighed for at gøre et godt køb, få luftet spilleglæden og samtidig støtte FDFs arbejde for de godt 260 medlemmer. Foto: Alfred Jensen

Julestue og loppemarked hos FDF

Hele arrangementet fra hjemmestrikket julepynt til indsamling af loppemarkedsting og opstilling af boderne er lavet af frivillige med tilknytning til FDF Karlslunde. Sammen løfter de opgaven år efter år og er sammen med alle gæsterne med til at give FDF Karlslunde mulighed for at lave gode oplevelser til børn og unge. Overskuddet fra dagen går nemlig til det ugentlige arbejde, til lejre og andre oplevelser til de godt 260 medlemmer i FDF Karlslunde. Sidste år gav eftermiddagen en omsætning på over 36.000 kroner, og FDF Karlslunde håber, at ligeså mange vil komme og bakke op om arrangementet som sædvanligt.

- Det er sjovt at være med til at bygge sådan et arrangement op. Det er utroligt, hvor let alting går, når man er en flok frivillige med samme mål. Samtidig er det også et meningsfyldt arbejde, - vi hjælper jo direkte til FDF'ernes arbejde med byens børn og unge. Mine børn har selv været FDF'ere, og det her er min mulighed for at være med til, at andres børn kan få samme gode oplevelse som dem, siger Mogens Sandø fra den frivillige medarbejdergruppe.