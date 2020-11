Julen er ankommet til Greve

Der er hyggeligt juleteater for de 3-8-årige kl. 11.30, når Det Lille Verdensteater viser forestillingen "En rigtig nisse". Oplev historien om Ida, der lige er flyttet. Der er rod overalt, så julen må springes over. Men heldigvis bor der en rigtig nisse i det nye hus - én der elsker risengrød og nisselist. Der er begrænset antal pladser til teaterforestillingen, så husk at booke plads på forhånd via grevemuseum.dk.