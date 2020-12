Fjernvarmen i Greve bliver billigere. Arkivfoto

Julegave til fjernvarmeforbrugerne i Greve

De fleste tænker nok ikke over det, men hver dag får knap 7.700 boliger og over 250.000 kvadratmeter øvrige bygninger grøn varme fra Greve Fjernvarme.

Opvarmning: Greve Fjernvarme har i år en julegave til sine forbrugere: Fra 1. januar 2021 sætter selskabet prisen 10 procent ned samlet set.

Dette sker blandt andet ved at sænke den faste afgift med 15 procent. Det betyder, at en gennemsnitlig forbruger vil spare næsten 1.200 kroner på varmeregningen. Prisnedsættelsen skyldes blandt andet en tilbagebetaling vedrørende faste afgifter fra varmeleverandøren VEKS, reduceret aktivitet i 2020 samt bortfald af energiselskabernes energispareindsats fra 2021.

2021 bliver også et år, hvor bestyrelsen i Greve Fjernvarme forventes for alvor at sætte den strategiske retning for at endnu flere i Greve Kommune kan få fjernvarme. Greve Fjernvarme får ofte henvendelser fra borgere, der ønsker at konvertere til fjernvarme, og selskabet er ved at undersøge mulighederne for at konvertere nogle af de store naturgasområder i kommunen.

På Christiansborg har politikerne besluttet, at de 500.000 danske husstande, som i dag har et olie- eller gasfyr, skal skifte til grønne varmekilder. Det betyder, at der i Greve er hele 11.300 borgere med et olie- eller gasfyr, som med fordel kan udskiftes med grøn fjernvarme.

- Det batter virkelig noget, når vi vælger at prioritere fjernvarmen. For hvert hus, der skifter fra gas til fjernvarme, sparer vi miljøet for næsten 4 ton CO2. Det svarer til 3 fodboldbaner fyldt med egetræer. Hvis alle borgerne i Greve Kommune skifter til fjernvarme i morgen, ville vi kunne skære 45.000 ton CO2 af vores lokale CO2-udledning. Det vil levere et stort lokalt bidrag til den samlede grønne omstilling, udtaler Per Larsen, bestyrelsesformand i Greve Fjernvarme, og fortsætter:

- Når først du har fjernvarmen, er det et uhyre enkelt system. Selve tilslutningen kan være i et lille skab. Det larmer ikke, skæmmer ikke på husfacaden og som forbruger står du ikke med vedligeholdelsen af et stort anlæg eller en anden, individuel løsning. Det er fordelen ved en kollektiv løsning som fjernvarme.

Det er en stor opgave at konvertere 500.000 husstandes opvarmningskilde fra olie og gas til en grøn opvarmningsform. Ifølge Per Larsen kalder det også på handling fra politikerne.

- Hvis fjernvarmen skal indløse sit store potentiale, er der behov for, at det kommer på dagsordenen hos endnu flere af vores lokalpolitikere. Vi skal have mulighed for at udvide fjernvarmenettet i Greve. Det kræver kommunal varmeplanlægning at føre en så stor, kollektiv løsning ud i kommunerne, men det er en nødvendighed. Fra det nye år bliver det muligt at søge tilskud til fjernvarmeudbygningen. Hvis byrådet er snarrådige, har vi god mulighed for at udbygge vores grønne fjernvarme i Greve, udtaler Per Larsen.

Greve Kommune sætter i 2021 for alvor tryk på klimaarbejdet, da Greve Byråd i september 2020 har vedtaget, at kommunen i 2021 tilslutter sig det kommunale klimapartnerskab DK2020. Byrådet ønsker, at deltagelsen i dette skal danne grundlag for en ambitiøs grøn klimastrategi for Greve Kommune. Greve Fjernvarme ser frem til at bidrag til udviklingen og den grønne omstilling af Greve Kommune.