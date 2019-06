Se billedserie Noget af det sværeste er, at mange venner og familie efterhånden er faldet fra, fortæller parret, som dog kunne samle 46 mennesker til fejringen af deres krondiamantbryllup i lørdags. Foto: Petter Becker-Jostes

Julebal førte til 65 års ægteskab

Sydkysten - 25. juni 2019 Af Petter Becker-Jostes

Da Amor først havde skudt sin pil afsted, gik det stærkt for Vera og Hans Jørgen Feldborg. Den 5. december 1953 mødte de hinanden, da B&W's samariterhold holdt julebal med stort orkester i K.B. Hallen. To måneder og to dage efter blev de forlovet, og i slutningen af juni blev de gift.

- Vi havde jo travlt på grund af min kones familie, som boede fem voksne i en toværelses, siger Hans Jørgen Feldborg med henvisning til, at man skulle være gift og gerne vente sig for at være berettiget til en bolig.

Ordsproget "hvad der kommer let, går let" gælder dog på ingen måde for parret, for onsdag, altså den 26. juni, kan Vera og Hans Jørgen Feldborg fejre krondiamantbryllup. Faktisk tog de allerede forskud på glæden i lørdags, da de havde inviteret 46 mennesker til fest i beboerlokalet. Og Vera Feldborg bemærker med ikke så lidt stolthed, at der ikke var et eneste afbud. De 30 af dem var fra familien, som tæller tre børn, syv børnebørn og syv, snart otte oldebørn.

Flyttede til Greve

Der var ganske enkelt for fodkoldt i de stuelejligheder, parret boede i på Nørrebro, så i midten af 60'erne byggede de hus på Bredager. Det var dengang, man kunne ringe til Brugsen og få dem til at komme ud med varerne.

- De var ikke altid så gode til at pakke, og så lagde de småkagerne nederst og kartoflerne ovenpå, fortæller Vera Feldborg.

I grunden havde de slet ikke råd til huset, for begge har altid haft lavtlønnede jobs: I begyndelsen gik Vera Feldborg hjemme med børnene og derudover vaskede trapper og passede andres børn, inden hun gjorde rent på Krogårdsskolen i 32 år. Hans Jørgen Feldborg var sælger og cyklede hver dag de 13 kilometer ind til Stamholmen, for en bil var der ikke råd til. Og når den variable rente trykkede ekstra hårdt på økonomien, måtte han også sælge sparemærker for Greve Sparekasse og løbe med aviser om morgenen inden arbejde.

- Vi har aldrig købt noget, som vi ikke havde råd til. Jo, hus og grund, siger Hans Jørgen Feldborg.

- Men vi har aldrig været i Luksusfælden eller betalt en regning for sent, bemærker Vera Feldborg.

Elsker Cirkusrevyen

Efter børnene er flyttet hjemmefra og huset er solgt, er der lidt mere råderum i økonomien. Bil har de stadig ikke, så parret tager offentlig transport eller cykler. Den tohjulede har især Hans Jørgen Feldborg brugt flittigt, også til ture på Caminoen, langs Donau samt i Bøhmen, Sverige og Finland.

Og selvom det efterhånden kniber med de længere cykelture, kommer de stadig vidt omkring. Snart skal de i zoo for at se pandaerne med familien, de tager til klassiske koncerter i Tivoli, og så holder de traditionen i hævd med at tage ind og se Cirkusrevyen, selvom turen fra Klampenborg Station ud til Bakken efterhånden er ved at være lidt lang. I år tog de allerede ind og så den på Hans Jørgen Feldborgs fødselsdag - Lisbeth Dahl laver en virkelig fin Britta Nielsen, fortæller Vera Feldborg - men ellers er det altid på bryllupsdagen, de tager derud. Det blev særligt festligt for 27 år siden:

- I slutningen af pausen kom Ulf Pilgaard ud som Prins Henrik og sagde, at han i dag var særligt stolt af at være dansker, for Danmark havde lige vundet EM. Det var en vild tur i toget hjem, siger Vera Feldborg.

Hans Jørgen Feldborg er desuden med i Greve Computerklub og Greve Videoklub og spiller petanque om torsdagen som den ældste i klubben. Og det med at lave ting både sammen og hver for sig er i Vera Feldborgs øjne en af hemmelighederne bag at holde sammen i så mange år.