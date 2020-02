Jørn og Annette har reddet Finns liv

Den 24. januar 2018 var der møde for kirkens ansatte fra kl. 11-13 i Tune Menighedscenter.

Midt under mødet begynder 51-årige Finn Jørgensen at sige nogle sære snorkelyde og læne sig op ad den kvindelige kirkesanger Line.

- Nå, nå Finn, når hun lige at sige, inden det går op for hende og de øvrige mødedeltagere, at Finn hverken er fuld eller faldet i søvn - han har mistet bevidstheden.