Jesper sørger for helheden

Sydkysten - 27. februar 2018 kl. 18:27 Af Petter Becker-Jostes Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Som otteårig byggede han sit første hus ude i forældrenes have af storskrald, han havde samlet ind. Seks år senere gennemførte han sin første renovering, da han på sit værelse rev skabene ud og byggede en bar i stedet for. Så det er helt naturligt, at Jesper Jensen nu tager arbejdet med at gennemføre totalrenoveringer til nye højder, når han sætter sit nye brand, Housemind, i søen.

I 12 år har han stået i spidsen for Tvis Køkkener på Kildebrønde Landevej, og for fem års tid siden begyndte han også at hjælpe folk med at renovere andre dele af huset, for eksempel badeværelset. Her skiltede han med "Tvis Totalentreprise" ude på byggepladserne, men fremover er det altså "Housemind", man kommer til at læse på skiltene. Den oprindelige idé fik han, da han så et amerikansk tv-program om totalløsninger.

- Der har man en person tilknyttet, som man kan ringe til, og som gør alle de ting, man ikke har tid til, for eksempel at vælge lamper og snakke med tømreren. Det giver en større tryghed at have det hele samlet i ét hus, siger Jesper Jensen, som blandt andet har stået for indretning af Siloen i Nordhavn.

Han understreger, at der fortsat er folk, der kommer ned for at købe et køkken, men efterhånden fylder arbejdet med totalløsninger - hvor der oftest også indgår et køkken - omtrent halvdelen af arbejdet. Det er typisk pengestærke folk, der har købt et hus eller har et ældre hus, der skal renoveres, som henvender sig til ham. Og det er altså ikke kun køkkenet, Jesper Jensen kan levere, men alt fra det faste inventar til møbler og lamper, ligesom han for eksempel også har anlagt terrassetrin ude foran et køkken sammen med den anlægsgartner, der er hans faste samarbejdspartner.

- Når man får nyt køkken, skal man ofte også have et nyt spisebord. Her kan man få helheden i stedet for bare at gå i Ilva, siger Jesper Jensen, som udover anlægsgartneren også arbejder sammen med en indretningsarkitekt, en ingeniør, et pejsecenter og selvfølgelig forskellige håndværkere.